Вдалий час попросити надбавку: американські економісти прогнозують вимушене збільшення зарплат

Зростання споживчих цін та брак робочої сили буде змушувати роботодавців збільшувати розмір платні працівникам.

Американські економісти вважають, що в сучасних умовах зростання інфляції та нестачі робочої сили працівники отримали хороший важіль, щоб вимагати підвищення заробітних плат.

Про це повідомляє у понеділок, 8 листопада, телеканал CNBC.

За словами старшої радниці з економіки Школи промислових і трудових відносин Корнельського університету, колишньої комісарки Бюро статистики праці Еріки Грошен, упродовж останнього року розмір зарплати не встигає за інфляцією споживчих цін.

“Тепер може бути вдалий час попросити надбавку”, - стверджує вона вона, зауваживши, що роботодавці під час карантину через коронавірус відчувають нестачу робочої сили.

Таку ж думку поділяє Джош Бівенс, директор з досліджень Інституту економічної політики.

“Я думаю, що зараз ми маємо дивну ситуацію, коли інфляція різко зростає, а в економіці є великі осередки дефіциту на ринку праці, наприклад, у сфері відпочинку та готельного бізнесу”, - зазначив він.

Джош Бівенс припускає, що багато працівників можуть заявити про необхідність підвищення платні, щоб її розмір не відставав від зростання цін, і це може бути особливо ефективним підходом зараз, оскільки багато роботодавців кажуть, що їм важко знайти працівників.

Нагадаємо, за даними Держстату, у січні–серпні 2021 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати українців становив 13 525 грн і, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшився на 21,8%.

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