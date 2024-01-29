Вдвічі більше податків та сотні дронів різних модифікацій для ЗСУ — підсумки Акордбанк в 2023 році

Український «Акордбанк» у 2023 році сплатив до бюджетів всіх рівнів 337 млн грн податків та зборів, що вдвічі більше ніж торік. Також очікується, що загальний обсяг сплачених податків та зборів перевищить 365 млн грн після того, як будуть завершені розрахунки з податку на прибуток.

«Банк суттєво збільшив обсяг сплачених податків та зборів до бюджету всіх рівнів. Зокрема, за 2023 рік тільки обсяг податку на прибуток зросте більше ніж в 5 разів в порівнянні з 2022 роком, — коментує Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». — Протягом 2023 року ми створили понад 200 робочих місць для українців, відкрили 7 нових відділень і піднялися на 8 місце серед банків за розміром регіональної мережі, яка зараз налічує 155 відділень. Ми плануємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати зростати й цьогоріч».

Крім основної діяльності, «Акордбанк» системно вкладається в зміцнення оборонного потенціалу України. Так, протягом 2023 року внески до благодійних фондів виросли на +45%, а безпосередньо для підрозділів, що виконують завдання на фронті, було придбано та відремонтовано понад 540 різноманітних дронів.

Нагадаємо, що вже в 2022 році «Акордбанк» мав найвищий показник обсягів допомоги військовим серед усіх банків України. Тоді команда «Акордбанка» змогла закупити й передати на фронт більше 200 багатоцільових і броньованих авто.

«Ми й надалі плануємо підтримувати наших захисників у боротьбі проти російських загарбників. Впевнений, Україна обов’язково буде звільнена завдяки нашим героїчним воїнам. Саме разом та кожен на своєму фронті, щоденно, крок за кроком, наближуємо перемогу», — підкреслює Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».