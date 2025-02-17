Введення санкцій проти мене є політичним рішенням, яке не має жодних юридичних підстав — Геннадій Боголюбов

Геннадій Боголюбов прокоментував рішення РНБО щодо нього та зазначив, що запровадження санкцій без законного підґрунтя перетворює санкційний механізм на засіб вибіркового переслідування.

“Рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти мене є виключно політичним кроком. Розцінюю його як частину політичної гри, спрямованої на переділ бізнес-активів і усунення “неугодних”. Готуємо правову позицію для активного юридичного захисту" — підкреслив Геннадій Боголюбов.

Адвокат Геннадія Боголюбова додав, що рішення про запровадження санкцій проти нього є неправомірним. Про це свідчить в першу чергу невідповідність рішення нормам санкційного законодавства України.

“По-перше, в ст. 1 Закону України "Про санкції" визначено, що санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до "іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства", але не по відношенню до громадян України. Безвідносно до громадянства, санкції можуть застосовуватись лише до суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.Очевидно, що Геннадій Боголюбов є громадянином України, і не є ніяким суб’єктом, який би здійснював терористичну діяльність. А отже застосування до нього санкцій – не відповідає закону.

По-друге, за приписами ст. 5 Закону України "Про санкції" рішення про їх застосування повинно містити строк застосування. Більше того, в ст. 4 Закону навіть саме визначення санкції "блокування активів" звучить як "тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами". Натомість санкції до Геннадія Боголюбова, зокрема "блокування активів", застосовано безстроково, що також суперечить нормам законодавства,” — зазначив адвокат Олексій Нижник.

Адвокат також нагадав, що у рф Геннадія Боголюбова оголошено в розшук.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора нагадав про кримінальні справи щодо 5 осіб, які РНБО днями внесла у санкційний список. Напередодні відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. До переліку потрапили п'ятий президент та чинний депутат Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов. А також зрадник Віктор Медведчук. Проти цих людей застосували економічні санкції. Вони безстрокові. Нові санкції сколихнули політичне протистояння всередині країни.