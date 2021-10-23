Ведмідь атакував рибалок в РФ: подробиці страшної сутички боксера зі звіром

Боксер, який брав участь у чемпіонатах Росії та інших національних змаганнях, намагався застрелити ведмедя.

23-річний Ілля Медведєв був на риболовлі на річці Іртиш у Росії, коли на нього та його товариша-рибалку В’ячеслава Дудника, 48 років, раптово напав ведмідь.

Звір швидко завдав поранень одному чоловікові, а потім напав на професійного боксера, пише Yahoo News Australia and agencies.

Інший 41-річний рибалка Денис Чеботар тримав свій невеликий човен на березі річки, коли почув відчайдушні крики: «Ведмідь!».

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Він кинувся в ліс на допомогу друзям і почув постріли. «Коли я приїхав на місце, то побачив Славу мертвим», – сказав він.

Боксер, який брав участь у чемпіонатах Росії та інших національних змаганнях, намагався застрелити звіра, але той вибив пістолет у нього з рук, після чого той бився з ножем. «Ілля добивав ведмедя ножем», – сказав Чеботар.

Нарешті боксер убив ведмедя, але отримав тяжкі поранення. Чеботар відтягнув «ледве живого» Іллю до човна і доставив до найближчої лікарні. Наразі він перебуває в реанімації у «важкому стані» з рваними травмами голови та тіла, повідомляють офіційні ресурси Уватського району Тюменської області. За фактом нападу ведмедя слідчі розпочали розслідування.

Зазначимо, 2019-го Медведєв виграв золоту медаль у ваговій категорії до 64 кг на чемпіонаті Збройних сил РФ із боксу.

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