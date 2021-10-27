"Велика приватизація": завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,4 мільярда

Стартова ціна заводу становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь 3 учасники.
Фонд державного майна (ФДМУ) на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень.
Аукціон відбувся 27 жовтня, повідомляє "Укрінформ".
Стартова ціна заводу становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь 3 учасники. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал Комерс".
Нагадаємо:
- В Україні продовжується програма "Велика приватизація". В Уряді визначили перелік пріоритетних для продажу активів, серед яких, зокрема — ПКМЗ (колишній "Більшовик").
- Одним з найбільших ризиків купівлі "Більшовика" (Перший київський машинобудівний завод, ПКМЗ) для потенційного інвестора може стати спадкова судова тяганина з київською міською владою щодо вартості та відчуження цеху №5, земля під яким потрібна місту для закінчення транспортної розв’язки біля станції метро "Шулявська".