"Велика приватизація": завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,4 мільярда

Фонд державного майна (ФДМУ) на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень.

Аукціон відбувся 27 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

Стартова ціна заводу становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь 3 учасники. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал Комерс".

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