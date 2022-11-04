Велика сімка та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту

Вартість російської нафти буде обмежено фіксованою ціною, розмір якої наразі не встановлено. Такий крок повинен зменшити можливості Москви фінансувати свою війну в Україні.

Країни Великої сімки та Австралія погодилися встановити фіксовану максимальну ціну на російську нафту замість динамічного коридору цін, що може змінюватися.

Про це в четвер, 3 листопада, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Офіційні особи США та країни Великої сімки, до якої, окрім Сполучених Штатів, входять Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада, останніми тижнями вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного плану встановити обмеження цін на російську нафту. Цей крок повинен гарантувати санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження Москви здатності фінансувати своє вторгнення в Україну, та при цьому не обвалити світовий ринок нафти.

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Рішення щодо розміру фіксованої ціни на нафту з РФ, як очікується, може бути ухвалене наприкінці листопада. Джерело повідомило, що Велика сімка та Австралія вирішили встановити фіксовану граничну ціну, яка регулярно переглядатиметься, а не буде знижкою від індексу світових цін на нафту.

Міністр фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні особи Великої сімки стверджують, що обмеження цін, яке почне діяти 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, призведе до скорочення фінансування Росії без скорочення поставок споживачам.

Водночас Росія раніше заявила, що відмовиться постачати нафту в країни, які встановлюють граничні ціни.

Ніяких коментарів від Міністерства фінансів або посольств членів коаліції, до якої входять країни G7, Європейський Союз та Австралія, не було.

Нагадаємо, Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, що необхідно зробити до 5 грудня, коли набере чинності заборона постачання нафти морським шляхом.

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