"Велике будівництво" триває: стало відомо, скільки коштів вже витрачено на ремонт доріг

"Велике будівництво" триває: стало відомо, скільки коштів вже витрачено на ремонт доріг

Це 83% від загальної суми.

"Велике будівництво" триває. Від початку року Україна на ремонт доріг витратила майже 100 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднили в Державній казначейській службі.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 грудня.

За інформацією служби, на 2021 рік спочатку було виділено понад 72 мільярди гривень, згодом цю суму збільшили ще майже на 40 мільярдів. І вже витратили 83% .

Нагадаємо, що від минулого року в рамках проєкту "Великого будівництва" в Україні ремонтують дороги та інші об'єкти транспортної інфраструктури.

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