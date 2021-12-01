"Велике будівництво" триває: стало відомо, скільки коштів вже витрачено на ремонт доріг

Це 83% від загальної суми.
"Велике будівництво" триває. Від початку року Україна на ремонт доріг витратила майже 100 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднили в Державній казначейській службі.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 грудня.
За інформацією служби, на 2021 рік спочатку було виділено понад 72 мільярди гривень, згодом цю суму збільшили ще майже на 40 мільярдів. І вже витратили 83% .
Нагадаємо, що від минулого року в рамках проєкту "Великого будівництва" в Україні ремонтують дороги та інші об'єкти транспортної інфраструктури.
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