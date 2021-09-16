"Велике будівництво" Зеленського запустило цілу серію змін в Укртрансбезпеці – політолог

Програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", в ході якої в Україні у рекордних обсягах ремонтують і будують дороги, стала поштовхом для серії змін у Державній службі безпеки на транспорті (ДСБТ), відомої як Укртрансбезпека.

Про це у Facebook пише голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Напевно, у багатьох, як і у мене самого, кров з очей, коли по свіжому хорошому асфальту повзе перевантажена фура. Власнику фури при цьому плювати, що через перевантаження на новій трасі утворюються вибоїни, колійність, асфальт пливе або тріщить. І ось, нарешті, на арену виходить Державна служба безпеки на транспорті, відома багатьом як Укртрансбезпека", - написав блогер.

За даними експерта, з приходом нового глави Мінінфраструктури Олександра Кубракова відомство ініціює кардинальні зміни в роботі Укртрансбезпеки. Контроль за реорганізацію ДСБТ покладений на заступника міністра – Мустафу Найєма.

З посади голови Укртрансбезпеки уже звільнений Єгор Прокопчук. Кадрові зміни охоплять всю структуру служби. "Очікується, що конкурси на нових інспекторів будуть проведені за моделлю, добре відомою нам по патрульних у Нацполіції, але з урахуванням тих недоліків, які вона мала. Саме тут і знадобиться досвід Найєма", - коментує Биков.

Також, продовжує політолог, з 1 жовтня вводяться нові норми, що дозволяють здійснювати автоматичний габаритно-ваговий контроль. Це один з найважливіших напрямків реформи.

"Тепер дані з майданчиків "Зважування-в-русі" (WIM-комплексів), встановлених на відремонтованих дорогах, стануть підставою для штрафів", - додає експерт.

Максимальний штраф за перевищення ваги з 1 жовтня встановлено в розмірі 51 тис. грн. За даними Бикова, з 2020 року по всій Україні вже встановлено 52 WIM-майданчики, а до кінця року їх кількість має збільшитися до 102.

Також триває запуск е-сервісу "Шлях" для замовлення та обліку дозволів, який згодом має стати єдиним вікном сервісів від ДСБТ, в тому числі і на послуги з видачі дозволів на міжнародні перевезення (ЄКМТ).

"Таким чином, "Велике будівництво" Зеленського запустило цілу низку змін на дорогах - тому що ця президентська програма не тільки про асфальт", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський, кажучи про об'єкти "Великого будівництва", зауважив, що якісна інфраструктура повинна служити не тільки нинішньому, але й майбутнім поколінням українців.

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