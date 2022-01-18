Великий обвал російського фондового ринку: індекс Московської біржі понизився на 6,5%

Курс долара США перевищив 76,7 російського рубля.

Під час торгів на фондому ринку у вівторок, 18 січня, індекс Московської біржі оновив свій мінімум від початку пандемії.

Як свідчать дані торгового майданчика, індекс Мосбіржі впав до 3297,12 пунктів (на 6,5%).

Вперше від січня 2021 року індекс РТС обвалився нижче за 1400 пунктів.

Курс долара США перевищив 76,7 російського рубля, курс євро - 87,1 рубля.

Попередній великий обвал російського фондового ринку стався ще 12 березня 2020 року - тоді індекс Мосбіржі впав на 8,28%.

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Експерти відзначають, що обвал вартості російських акцій відбувався на тлі повідомлення The New York Times про те, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів, а також посилився після закінчення переговорів міністрів закордонних справ Росії та ФРН - Сергія Лаврова та Анналени Бербок.

Нагадаємо, адміністрація Байдена прокоментувала інформацію про те, що Росія, нібито, планувала евакуювати родини своїх дипломатів з України.

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