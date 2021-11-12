Великий рітейл втратив більшість покупців через карантин: що критикує і пропонує бізнес

Галузь рітейлу та девелопменту зазнає збитків, в той час як у роботі ТРЦ, магазинів, кінотеатрів і ресторанів задіяно близько 800 тисяч населення, згідно з даними Державної служби статистики станом на вересень 2021 року.

За оцінкою Асоціації рітейлерів України та Української ради торгових центрів, 19% населення держави вакциновано від коронавірусу двома, 27% отримали першу дозу. Це вкрай низький відсоток вакцинування, внаслідок чого більшість українців не можуть відвідувати ці заклади, згідно з вимогами чинного законодавства.

Наразі 16 областей України перебувають у "червоній" зоні, тому перед кожним рітейлером та торговельно-розважальним центром постало питання: як працювати в умовах обмежень і чи взагалі доцільно це.

За словами голови правління Асоціації рітейлерів України Андрія Жука, товарообіг магазинів non-food рітейлу знизився від 50 до 80% у порівнянні з періодом до введення обмежень. Вимоги до всіх відвідувачів з наявним негативним результатом ПЛР/експрес-тестів або сертифікату з двома дозами вакцинації істотно зменшили купівельну активність, що незмінно призведе до чергової кризи в галузі торгівлі, а державний бюджет недоотримає податки.

При цьому, великі торговельні центри відкрили близько ста центрів вакцинації, в яких провакциновано близько одного мільйона громадян.

"Чому падають продажі? Фундамент купівельної спроможності – впевненість у завтрашньому дні. Ми бачимо зростання захворюваності і те, що покупці притримуть гроші і не роблять покупок", - сказав Жук, додавши, що лише один найбільший fashion-рітейлер не сплатить 40 млн податків до бюджету через падіння продажів.

Голова правління Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин зазначив, що цифри продажів можна збільшити, якби процес був краще організований з боку держави. Зокрема, наявний медичний персонал, вакцини та бланки для заповнення.

"Торговельні центри – дуже зручне місце для розміщення центрів вакцинації, тому що там комфортно проводити час і заразом вакцинуватися. Цифри свідчать про те, що 20-30% залежно від самого центру – це попутно вакциновані відвідувачі, які не планували цього. Якби була налагоджена робота з органами місцевого самоврядування, ми могли б провакцинувати значно більше людей. Крім того, були великі проблеми з організацією, коли потрібно було по 2-3 місяці чекати на дозволи через бюрократичні процедури. Наприклад, у Києві звучали вимоги з боку влади, що не блокувало відкриття подібних центрів", - зазначив Гаврюшин.

Він додав, що зниження товарообігу в листопаді цього року становитиме 60-70%, що вдарить по бізнесу і податках.

Із позицією Максима Гаврюшина погодився заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров. В "Епіцентрах" від середини серпня відкрито 50 центрів масової вакцинації, здійснено понад 500 тис. щеплень. Так, у Києві діє по два пункти вакцинації в ТЦ "Епіцентр" на вул. Полярна та вул. Григоренка. Два пункти також працюють в Епіцентрі у Краматорську.

"Відкриття двох пунктів вакцинації в одному ТЦ допомагає розділити дві черги: за записом і без нього. Ми в стані забезпечити по два такі пункти в кожному Епіцентрі та звертаємося до органів влади з проханням виділити медичних працівників для їхнього відкриття. В такий спосіб темпи вакцинації будуть відбуватися значно швидше і масштабніше, адже пункти у ТЦ з великим трафіком відвідувачів демонструють надзвичайно високу динаміку щеплень", – заявив Володимир Гончаров.

Утім, він зазначив, що в Епіцентрах у Дніпрі та Чернігові не було відкрито жодного центру, оскільки не вистачає медперсоналу. При цьому всіма наявними в Україні вакцинами забезпечені всі пункти Епіцентру.

"ТРЦ та магазини можна назвати найбезпечнішими місцями для відвідування в карантин", – стверджує Наталія Петрівська, керівник GR-напрямку Асоціації рітейлерів України.

Коли рітейл і ТРЦ докладають максимум зусиль для вакцинації населення, вони найбільш обмежуються й перевіряються, переконана Петрівська. "В окремих містах органами місцевої влади вводяться додаткові карантинні обмеження, які не передбачені урядовою Постановою № 1236 та є жорсткішими, ніж ті, які встановлені для "червоної" зони. Ухвалення таких рішень на місцевому рівні не дає можливості бізнесу завчасно підготуватись до належної роботи та своєчасно відслідкувати всі рішення, які ухвалюються комісіями ТЕБ та Надзвичайних ситуацій на рівні територіальних громад, а також такий підхід суперечить нормам, встановленим постановою Кабінету міністрів України”, – додала Наталія Петрівська.

Таким чином, через непродумані рішення на місцях, відсутність необхідної кількості медичного персоналу, вакцин та непродумані інші організаційні моменти з боку влади держава і бізнес втрачають гроші, що призводить до скорочення економічної активності в листопаді-грудні, коли спостерігаються, як правило, пікові активності клієнтів.

Представники рітейлу готові надати необхідні ресурси, зокрема, площі, забезпечувати збереження вакцин та дотримуватися всіх санітарних норм. Крім того, в цьому бізнесі хочуть, що було ухвалено рішення, яке б дозволяло відвідування торговельних центрів за наявності хоча б однієї дози вакцини. Такі кроки мали б сприяти покращенню економічної ситуації в країні.

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