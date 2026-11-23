АЗС / © Associated Press

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Провідні мережі АЗС України оновили цінники на пальне 23 листопада. Станом на понеділок зафіксовано помітне зниження вартості бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє «Главком».

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Порівняно з 22 листопада, у мережі UPG ціни на звичайний та преміальний дизель знизилися на 1 грн/л. На АЗС ОККО автогаз здешевшав на 2 грн/л, тоді як вартість інших видів пального зменшилася на 1 грн/л.

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У мережі WOG на 1 грн/л здешевшали бензини А-95, А-95+, преміальний дизель та А-100.

У «БРСМ-Нафта» автогаз додав у ціні кілька копійок за літр, водночас бензин А-95 і дизель незначно здешевшали.

На АЗС KLO бензини А-95, А-92 та А-100 стали дешевшими на 2 грн/л. Ціна звичайного та преміального дизеля знизилася на 3 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-92 і дизель здешевшали на 2 грн/л, а А-95 — на 3 грн/л.

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На яких АЗС найдешевше і найдорожче пальне

Найнижча вартість бензину А-95 серед представлених мереж наразі в «Укрнафті» — 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального продають у Socar — по 89,90 грн/л.

Найдешевший дизель можна придбати в «Укрнафті» — за 98,90 грн/л. Водночас найвища ціна звичайного дизпалива зафіксована в Socar — 104 грн/л.

Найдорожче автогаз коштує в Socar — 64,90 грн/л. Найнижча ціна у списку — у «БРСМ-Нафта», де літр газу продають за 59,99 грн.

Ціни на пальне в Україні сьогодні, 23 листопада 2026 року

UPG

А-95: 82,90 грн

А-95+: 84,90 грн

ДП: 97,90 грн (зниження)

ДП+: 99,90 грн (зниження)

А-100: 95,90 грн

А-92: відсутнє

Газ: 61,90 грн

OKKO

А-95: 87,90 грн (зниження)

А-95+: 90,90 грн (зниження)

ДП: 101,90 грн (зниження)

ДП+: 104,90 грн (зниження)

А-100: 97,90 грн (зниження)

А-92: відсутнє

Газ: 62,90 грн (зниження)

WOG

А-95: 87,90 грн (зниження)

А-95+: 90,90 грн (зниження)

ДП: 101,90 грн (зниження)

ДП+: 104,90 грн (зниження)

А-100: 97,90 грн (зниження)

А-92: відсутнє

Газ: 63,50 грн

SOCAR

А-95: 89,90 грн

А-95+: 92,90 грн

ДП: 104,00 грн

ДП+: 107,00 грн

А-100: 99,90 грн

А-92: відсутнє

Газ: 64,90 грн

«Укрнафта»

А-95: 79,90 грн (зниження)

А-95+: 82,90 грн

ДП: 96,90 грн (зниження)

ДП+: 98,90 грн

А-100: відсутнє

А-92: 77,90 грн (зниження)

Газ: 61,90 грн

KLO

А-95: 81,40 грн (зниження)

А-95+: 87,60 грн

ДП: 96,90 грн (зниження)

ДП+: 100,90 грн (зниження)

А-100: 95,90 грн (зниження)

А-92: 80,00 грн (зниження)

Газ: 63,40 грн

«БРСМ-Нафта»

А-95: 83,99 грн (зниження)

А-95+: відсутнє

ДП: 97,99 грн (зниження)

ДП+: відсутнє

А-100: відсутнє

А-92: відсутнє

Газ: 59,99 грн (зростання)

До слова, раніше паливний експерт Сергій Куюн зауважив, що в Україні триває здешевлення бензину та дизелю як у гурті, так і на АЗС, і ця тенденція ще не вичерпана. За прогнозом експерта, цього тижня двозначні цінники з’являться на всіх АЗС, тоді як дизель по 109 грн/л невдовзі стане лише історичним спогадом на чеку.

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