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Великі АЗС влаштували ціновий обвал: скільки коштує пальне 23 листопада
В Україні у семи представлених мережах АЗС середня вартість бензину А-95 становить близько 84,84 грн за літр, тоді як літр дизелю в середньому коштує 99,64 грн.
Провідні мережі АЗС України оновили цінники на пальне 23 листопада. Станом на понеділок зафіксовано помітне зниження вартості бензину та дизельного пального.
Про це повідомляє «Главком».
Порівняно з 22 листопада, у мережі UPG ціни на звичайний та преміальний дизель знизилися на 1 грн/л. На АЗС ОККО автогаз здешевшав на 2 грн/л, тоді як вартість інших видів пального зменшилася на 1 грн/л.
У мережі WOG на 1 грн/л здешевшали бензини А-95, А-95+, преміальний дизель та А-100.
У «БРСМ-Нафта» автогаз додав у ціні кілька копійок за літр, водночас бензин А-95 і дизель незначно здешевшали.
На АЗС KLO бензини А-95, А-92 та А-100 стали дешевшими на 2 грн/л. Ціна звичайного та преміального дизеля знизилася на 3 грн/л.
В «Укрнафті» бензин А-92 і дизель здешевшали на 2 грн/л, а А-95 — на 3 грн/л.
На яких АЗС найдешевше і найдорожче пальне
Найнижча вартість бензину А-95 серед представлених мереж наразі в «Укрнафті» — 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального продають у Socar — по 89,90 грн/л.
Найдешевший дизель можна придбати в «Укрнафті» — за 98,90 грн/л. Водночас найвища ціна звичайного дизпалива зафіксована в Socar — 104 грн/л.
Найдорожче автогаз коштує в Socar — 64,90 грн/л. Найнижча ціна у списку — у «БРСМ-Нафта», де літр газу продають за 59,99 грн.
Ціни на пальне в Україні сьогодні, 23 листопада 2026 року
UPG
А-95: 82,90 грн
А-95+: 84,90 грн
ДП: 97,90 грн (зниження)
ДП+: 99,90 грн (зниження)
А-100: 95,90 грн
А-92: відсутнє
Газ: 61,90 грн
OKKO
А-95: 87,90 грн (зниження)
А-95+: 90,90 грн (зниження)
ДП: 101,90 грн (зниження)
ДП+: 104,90 грн (зниження)
А-100: 97,90 грн (зниження)
А-92: відсутнє
Газ: 62,90 грн (зниження)
WOG
А-95: 87,90 грн (зниження)
А-95+: 90,90 грн (зниження)
ДП: 101,90 грн (зниження)
ДП+: 104,90 грн (зниження)
А-100: 97,90 грн (зниження)
А-92: відсутнє
Газ: 63,50 грн
SOCAR
А-95: 89,90 грн
А-95+: 92,90 грн
ДП: 104,00 грн
ДП+: 107,00 грн
А-100: 99,90 грн
А-92: відсутнє
Газ: 64,90 грн
«Укрнафта»
А-95: 79,90 грн (зниження)
А-95+: 82,90 грн
ДП: 96,90 грн (зниження)
ДП+: 98,90 грн
А-100: відсутнє
А-92: 77,90 грн (зниження)
Газ: 61,90 грн
KLO
А-95: 81,40 грн (зниження)
А-95+: 87,60 грн
ДП: 96,90 грн (зниження)
ДП+: 100,90 грн (зниження)
А-100: 95,90 грн (зниження)
А-92: 80,00 грн (зниження)
Газ: 63,40 грн
«БРСМ-Нафта»
А-95: 83,99 грн (зниження)
А-95+: відсутнє
ДП: 97,99 грн (зниження)
ДП+: відсутнє
А-100: відсутнє
А-92: відсутнє
Газ: 59,99 грн (зростання)
До слова, раніше паливний експерт Сергій Куюн зауважив, що в Україні триває здешевлення бензину та дизелю як у гурті, так і на АЗС, і ця тенденція ще не вичерпана. За прогнозом експерта, цього тижня двозначні цінники з’являться на всіх АЗС, тоді як дизель по 109 грн/л невдовзі стане лише історичним спогадом на чеку.