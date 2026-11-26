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Найбільша знижка діє на MARSTEK VENUS-E з акумулятором ємністю 5,12 кВт·год. Її акційна вартість становить 59 999 грн замість рекомендованої роздрібної ціни 79 999 грн. Також додаткова батарея Venus-A на 2120 Вт·год подешевшала з 25 999 до 19 999 грн, тобто на 6000 грн.Серед інших пропозицій: додаткова батарея для зарядної станції Marstek Venus-A 2120Wh за ціною 19999 грн, замість 25999 грн, вигода – 6000 грн.

Які можливості пропонує MARSTEK VENUS-E

VENUS-E – домашня система накопичення енергії з вбудованим інвертором та акумулятором LiFePO4, розрахованим на понад 6000 циклів заряджання та розряджання зі збереженням щонайменше 80% початкової ємності за умов виробника. Вона забезпечує резервне живлення потужністю 2,5 кВА з піковим навантаженням до 3,5 кВА протягом 10 секунд.

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Серед інших характеристик – заряджання потужністю до 2,5 кВА, пасивне охолодження без вентиляторів, захист корпусу IP65 та керування через мобільний застосунок MARSTEK. У ньому можна перевіряти заряд акумулятора, змінювати режими роботи та налаштовувати графік заряджання й розряджання.

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Для резервного живлення побутову техніку можна підключати безпосередньо до виходу BACKUP. Завдяки технології AC-coupled VENUS-E також можна інтегрувати в домашню електромережу, зокрема в уже встановлену сонячну систему за умови сумісності обладнання.

У листопаді MARSTEK та YASNO запустили інтеграцію систем накопичення енергії бренду із застосунком YASNO Mobile. Власники сумісних моделей можуть переглядати рівень заряду акумулятора, потужність заряджання та розряджання, статистику використання електроенергії й інформацію про відключення світла. Також доступне налаштування максимальної потужності заряджання станції.

Де придбати обладнання зі знижкою

Акційні пропозиції доступні через офіційні канали продажу MARSTEK в Україні. Залежно від попередньої ціни продавця економія на VENUS-E може становити від 10 000 до 20 000 грн.

Офіційний дистриб’ютор бренду – marstek.com.ua , який забезпечує постачання продукції та сервісну підтримку в Україні. Обладнання також представлене в YASNO Shop та торговельних мережах ROZETKA, Епіцентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО, Brain, Vodafone, Click.ua, Kibernetiki, CompX і KTC.

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Купуючи продукцію через офіційні канали, покупці можуть розраховувати на гарантійне та сервісне обслуговування відповідно до встановлених умов.

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