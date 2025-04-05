Великодній кошик 2025: скільки доведеться витратити на продукти

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До Великодня ціни на основні продукти залишаться стабільними або зміняться незначно.

Про це пише УКАБ.

За останній місяць середня ціна десятка яєць збільшилася на 9% і зараз становить 76,4 гривні. За рік вартість зросла майже на 30%. Напередодні свят попит, ймовірно, утримає ціну на яйця на поточному рівні або призведе до незначних коливань.

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Уже в травні очікується збільшення обсягу яєць на ринку завдяки надходженню продукції з приватних господарств, що знизить ціну на 25%. Індекс вартості паски значно зріс: приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за традиційним рецептом обійдеться в 318,4 гривні, що на 38,6% дорожче, ніж торік.

За цей час найбільше здорожчання спостерігається у вершкового масла — його ціна зросла на 71% і становить 121 гривню за 200 грамів, молока (+31%, 30 гривень за 500 мл) і яєць (+61%, 58 гривень за 8 штук).

Борошно і цукор знизилися в ціні за останній місяць на 8% і 6% відповідно, але це не компенсує їх річного зростання: борошно, як і раніше, дорожче на 14%, а цукор — на 13%. Вартість дріжджів залишилася стабільною.

Ціна на свинячий ошийок збільшилася на 2% за останній місяць і тепер на 20% вища, ніж рік тому, склавши 275 грн/кг. Вартість сала залишається здебільшого стабільною — 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир подорожчав на 5% за місяць і на 21% порівняно з минулим роком, його ціна тепер становить 595 грн/кг. Ціни на помідори та огірки трохи знизилися за місяць, але порівняно з минулим роком вони подорожчали на 12-25%. Очікуються незначні коливання цін перед святами, проте різкого зростання не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчають яйця.