Великодній кошик 2026 року здорожчав: скільки доведеться викласти на продукти

Великодній кошик / © УНІАН

Реклама

Ціна традиційного набору продуктів до Великодня у 2026 році збільшилася на 12,7–17% порівняно з минулим роком. Остаточна сума залежить від асортименту товарів у святковому кошику.

Про це повідомляє «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Яка вартість святкового набору

Експерти розрахували три варіанти наповнення кошика. Базовий набір, куди входять паска, десяток яєць, сіль, хрін та свічка, у середньому коштує 482 грн, що на 12,7% дорожче за показники 2025 року.

Реклама

Розширений варіант із твердим сиром, ковбасою та гірчицею обійдеться у 965 грн, продемонструвавши ріст на 13,8%.

Найдорожчий кошик, до якого додали кагор, свіжі овочі та сало, вартуватиме 1 387 грн, що на 17% перевищує минулорічну ціну.

Ціни на яйця та домашню випічку

Вартість десятка курячих яєць наразі становить у середньому 86,4 грн. За останній місяць цей продукт подорожчав на 4%, а за рік — на 13%.

Приготування 3–4 пасок середнього розміру за класичним рецептом у домашніх умовах коштуватиме господарям 357,2 грн. Це на 12,2% дорожче, ніж торік.

Реклама

Динаміка цін на інгредієнти

Серед складників для випікання паски зафіксовано неоднорідну зміну цін. Найбільше подорожчали родзинки — на 27%, до 53,4 грн за 200 грамів. Також зросла вартість вершкового масла на 13,1% та молока на 11,6%.

Водночас частина продуктів навпаки втратила в ціні: ванілін подешевшав на 26,8%, цукор — на 12,6%, а цукрова пудра — на 2,5%. За даними аналітиків, загальне здорожчання кошика зумовлене переважно ростом цін на молочні продукти та м’ясні вироби.

Реклама

Загалом, Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%.