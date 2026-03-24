Великодній кошик 2026 здорожчав на 14%: скільки коштують паска, м’ясо та овочі

Великодній кошик 2026 / © Associated Press

Реклама

Великодній кошик 2026 року для сім’ї з чотирьох осіб додав в ціні 14% порівняно з минулим роком.

Про це каже директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Вартість продуктів для кошика становитиме близько 1903 грн. Зростання цін експерт пояснює наслідками війни, матеріальними та фінансовими втратами для українських сімей, а також загальним зменшенням купівельної спроможності.

Реклама

Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко зазначає, що особливо відчутно здорожчання у регіонах, які постраждали від бойових дій.

«Українцям доведеться ретельно планувати витрати на Великдень, адже втрата доходів та інфраструктурні проблеми змушують економити», — пояснює він.

Основні продукти для кошика на Великдень

Найбільше зросли ціни на м’ясо, молочні продукти та овочі. Базовий набір — паска, яйця, ковбаса, буженина, сало, сир, масло, хрін та сіль — у квітні 2026 року обійдеться у 1903,19 грн, тоді як у 2025 році він коштував 1663,26 грн. Якщо додати овочі та вино, ціна зросте до 2347,94 грн.

Вартість домашньої паски (700 г борошна, 6 яєць, 150 г масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) за 1 кг становитиме близько 266,89 грн — це на 14,6% дорожче за минулорічну.

Реклама

Здорожчання пояснюють зростанням цін на яйця (+19,3%), масло (+6,8%), молоко (+49,6%), борошно (+38,6%), дріжджі (+12,8%) та родзинки (+14,1%).

Єдиний продукт, який здешевшав, — цукор (-18%).

М’ясо та молочні продукти

Найдорожчими залишаються м’ясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) коштуватиме 287,5 грн,

буженина — 353 грн,

сало залишається майже на рівні минулого року — до 123 грн за 0,5 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за:

Реклама

твердий сир (298 грн за 0,5 кг),

вершкове масло (292 грн за 0,5 кг),

м’який сир (157,5 грн за 0,5 кг).

Порівняно з 2025 роком ціни зросли на 3-31% залежно від продукту.

Овочі та інші продукти

Цього року значно здорожчали помідори та огірки. Якщо тепличні помідори 2025-го коштували до 78 грн за 0,5 кг, зараз їхня ціна сягає 187-278 грн за кг. Огірки подорожчали на 38,5% — 175-275 грн за кг.

За словами Юрія Лупенка, здорожчання великоднього кошика спричинене наслідками війни, зниженням виробництва, зростанням цін на енергоносії та проблемами з логістикою. Особливо це помітно у зонах бойових дій та серед переселенців.

«Багато українців будуть економити на кошику: хтось скоротить кількість продуктів, хтось відмовиться від дорожчих позицій — ковбаси, буженини чи твердого сиру, — а дехто обмежиться лише паскою та крашанками для освячення», — підсумовує експерт.

Реклама

Нагадаємо, про те, що великодній кошик дорожчає, йшлося і раніше. Зокрема, стало відомо, скільки коштують яйця в супермаркетах. За офіційними даними, середня ціна зараз тримається на рівні 87,16 грн за 10 штук.