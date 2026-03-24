Великодній кошик дорожчає: скільки коштують яйця в супермаркетах

Напередодні Великодніх свят в українських супермаркетах зафіксовано відчутне зростання цін на курячі яйця.

Ціни на яйця

В Україні перед Великоднем різко підскочили ціни на яйця

Напередодні Великодніх свят українські споживачі зіткнулися з черговим здорожчанням базових продуктів. Зокрема, у вітчизняних супермаркетах стрімко поповзли вгору ціни на курячі яйця.

Про моніторинг вартості продуктів пишуть «Новини.LIVE».

Ціни на яйця зросли — скільки коштує десяток

За офіційними даними, середня ціна зараз тримається на рівні 87,16 гривні за десяток, а загальне здорожчання за місяць становить близько 1%. Проте на полицях магазинів цей стрибок відчувається значно сильніше.

Наразі найдешевше паковання яєць можна знайти в мережі «Сільпо» — там десяток стане у 65,91 грн. Трохи дорожче продають у «Варусі» — 69,80 грн. Натомість найвищі ціни зафіксовано в «МегаМаркеті», де вартість сягнула 92 гривень (плюс 3,80 грн до попереднього цінника). В інших популярних мережах, як-от «АТБ», «Ашан», «Фора» та «Метро», ціни коливаються в межах 75–80 грн за десяток.

Як українці намагаються зекономити

Через високу вартість фасованого продукту покупці шукають альтернативні шляхи економії. Все більше людей відмовляються від зручних картонних і пластикових паковань на користь звичайних лотків.

«Водночас українці намагаються економити й частіше беруть яйця поштучно. Вони дешевші, бо не включають вартість паковання, але й тут ціни пішли вгору», — зазначає видання.

Поштучний продаж дійсно демонструє зростання. Наприклад, у «Варусі» одне яйце зараз коштує 5,69 грн (базова ціна без знижки становить 6,29 грн). У «Форі» та «Новусі» за штуку доведеться віддати близько 6,80–6,89 грн, а в «МегаМаркеті» ціна доходить уже до 8 грн за одне яйце.

Нагадаємо, економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда попереджає, що «справжній піст» почнеться вже після Великодня на тлі критичного здорожчання продуктів. За його словами, ціни в супермаркетах злетять за три тижні.

