Великий бізнес побудував свої системи допомоги: в Інтерпайп Пінчука розказали, як підтримують працівників у війську

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Про це в компанії Інтерпайп Віктора Пінчука розповіли журналістам NV, і поділилися досвідом такої підтримки.

«У кожного нашого мобілізованого свій шлях у війську. Хтось одразу стає штурмовиком, хтось — пілотом FPV-дронів, хтось працює у групі вогневої підтримки, а хтось ремонтує важку бронетехніку. Це функціонально різні завдання, і для їх виконання потрібна різна підтримка», — говорить директорка з комунікацій Інтерпайп, кураторка напрямку допомоги військовим Людмила Новак.

Саме тому корпоративна Патронатна служба Інтерпайп, яка опікується мобілізованими працівниками, працює з конкретними запитами від конкретних людей. З бійцями комунікують індивідуальні координатори, які перебувають на зв’язку цілодобово. Адже запит може бути терміновим, а від своєчасної підтримки залежать бойова ефективність і життя оборонця.

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«Для штурмовика важливу роль відіграють балістичний захист, взуття та амуніція, яка не є надто важкою. А якщо людина служить у ремонтній бригаді та ремонтує бронетехніку, там потрібні специфічні інструменти», — додає Людмила.

У компанії зазначають, що за понад чотири роки війна змінилася, а відповідно — змінилися й запити. Якщо в перші місяці не вистачало елементарної амуніції та побутових речей, то тепер основний дефіцит — техніка. І великий бізнес закриває цю потребу для своїх співробітників, адже має технічну експертизу, пул надійних постачальників, досвід закупівель і може швидко реагувати на нові запити.

Ефективність адресної підтримки ілюструють історії самих бійців. Одну з них розповів Віталій Дрозд, який працював машиністом крана на колісному виробництві. З початку повномасштабного вторгнення він служить у війську: спочатку в понтонно-мостових підрозділах, а зараз — у взводі БпЛА 93-ї бригади.

«Пам’ятаю перші дні мобілізації. Це був березень 2022 року. Нас поселили в наметах, було дуже холодно, стояли сильні морози. Потреба була в карематах, спальниках, теплих речах, формі, термосах, ліках. На той час майже не було нормальних броньованих плит. Їх робили з ресор або якогось металу. Це було ненадійно. Компанія надала нам дуже якісні плити — легкі й надійні», — згадує він.

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Сьогодні фронт для Віталія виглядає зовсім інакше.

«Зараз фронт потребує ударних і розвідувальних дронів, ноутбуків, планшетів, ретрансляторів, генераторів, детекторів дронів, Starlink, павербанків — усього, що потрібно пілотам», — додає військовий.

Наразі у війську служать майже 1200 співробітників компанії. Кожного з них підтримують адресно з першого дня служби. За потреби супроводжують під час поранень і захворювань, надають юридичні консультації, психологічну підтримку, а після демобілізації продовжують працювати з оборонцями вже у статусі ветеранів.

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