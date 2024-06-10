VEON та Київстар оголошують про збільшення інвестицій в Україну до 1 мільярда доларів США

VEON, глобальний цифровий оператор, який надає конвергентний зв'язок та онлайн-сервіси, повідомляє, що через свою 100% дочірню компанію «Київстар» має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі 600 мільйонів доларів США на трирічний період, про які було оголошено раніше. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.
Голова ради директорів і засновник VEON Оґі Фабела, член ради директорів VEON і Київстар, колишній державний секретар США Майкл Р. Помпео та президент Київстар Олександр Комаров візьмуть участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України 2024 у Берліні цього тижня, щоб висвітлити поточні внески VEON і Київстар у забезпечення стійкості України, а також подальші зобов'язання VEON щодо відбудови та відновлення України, включаючи вищезгаданий оновлений інвестиційний план.
«VEON та Київстар всебічно підтримують стійкість, відновлення та відбудову України: від задоволення життєво важливих потреб українців у зв'язку до забезпечення населення новітніми цифровими можливостями, від захисту нашої мережі за допомогою партнерства з OpenRAN до забезпечення енергетичної незалежності та безперебійності, від підтримки українського бізнесу сьогодні до інвестування в цифрову екосистему країни в майбутньому. З огляду на підтримку міжнародних інвесторів VEON, я з гордістю відзначаю, що Київстар є яскравим прикладом того, як соціально відповідальний бізнес з міжнародними інвестиціями може підтримувати країну під час війни», - зазначив Олександр Комаров, президент компанії «Київстар». «Надихнувшись нашим власним прикладом, ми підтримуємо заклик Ukrainian Recovery Conference 2024 до бізнесу інвестувати в Україну, і робити це потрібно вже зараз! Я радий, що наша компанія долучається, збільшивши власні інвестиційні зобов'язання: 1 мільярд доларів США протягом 5 років».
Компанія «Київстар», що належить VEON, стала одним із найбільших іноземних інвесторів України у 2022 та 2023 роках за версією Forbes Україна, з капітальними інвестиціями у розмірі 12,3 мільярда гривень за ці два роки - приблизно 176 мільйонів доларів США та 174 мільйони доларів США у 2022 та 2023 роках відповідно.
Серед основних напрямків інвестицій Київстар у цифрову інфраструктуру України можна виділити такі:
- З 24 лютого 2022 року Київстар побудував 1 895 нових базових станцій LTE та модернізував близько 13 200 існуючих базових станцій до стандарту 4G. Київстар додав понад 4 100 населених пунктів до покриття 4G, і 95% населення підконтрольних Україні територій мають доступ до послуг 4G в мережі Київстар. Оператор має на меті досягти майже повного (98%) покриття населення технологією 4G на підконтрольній території протягом наступних двох років.
- Побутові та бізнес-користувачі фіксованого зв'язку отримують вигоду від розгортання високошвидкісної мережі GPON від Київстар, яку планують розширити до семи нових міст у 2024 році.
- У лютому 2024 року Київстар та Rakuten Symphony підписали меморандум про наміри, що підтверджує готовність Київстар придбати та розгорнути технологію відкритої мережі радіодоступу (Open RAN) Rakuten Symphony у своїй мережі, яка включатиме в себе технології 4G та 5G.
- Київстар інвестував 1 мільярд гривень (приблизно 27,4 мільйона доларів США) в енергетичну стійкість України, встановивши понад 2 300 генераторів та 113 000 акумуляторів, щоб забезпечити роботу мережі та зв'язок для клієнтів, навіть коли українська енергетична інфраструктура зазнає ворожих нападів.
- У серпні 2022 року Київстар інвестував у Helsi, провідну цифрову платформу охорони здоров'я в Україні. Станом на березень 2024 року Helsi має 2,5 мільйона щомісячних активних користувачів на веб- та ОТТ-платформах, обслуговує майже 1 600 медичних закладів та понад 38 000 медичних працівників, а в першому кварталі 2024 року забезпечила здійснення 2,5 мільйона онлайн-записів на прийом до лікаря.
- Київстар продовжує розширювати сферу використання та можливості платформи самообслуговування «Мій Київстар» та телевізійного додатку «Київстар ТБ», що налічує майже 1,5 мільйона активних користувачів щомісяця, а також локально орієнтований контент, включаючи освітні ресурси.
- Київстар підтримує український бізнес, інтегруючи хмарні сервіси обробки даних Amazon Web Services та Microsoft Azure. Технологія Real-Time Kinematic від Київстар знаходить застосування в широкому спектрі професійних галузей - від сільського господарства до робіт з розмінування.
- Загальна сума підтримки клієнтів та соціальних ініціатив Київстар з лютого 2022 року склала 50 мільйонів доларів США, включаючи корпоративні пожертви та діджитал-залучення пожертв клієнтів на розмінування України, що дозволило зібрати понад 180 мільйонів гривень (4,8 мільйона доларів США) у 2023-2024 роках на спільний проєкт з розмінування «Нам тут жити» з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим».