VEON та Київстар оголошують про збільшення інвестицій в Україну до 1 мільярда доларів США

VEON, глобальний цифровий оператор, який надає конвергентний зв'язок та онлайн-сервіси, повідомляє, що через свою 100% дочірню компанію «Київстар» має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі 600 мільйонів доларів США на трирічний період, про які було оголошено раніше. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

Голова ради директорів і засновник VEON Оґі Фабела, член ради директорів VEON і Київстар, колишній державний секретар США Майкл Р. Помпео та президент Київстар Олександр Комаров візьмуть участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України 2024 у Берліні цього тижня, щоб висвітлити поточні внески VEON і Київстар у забезпечення стійкості України, а також подальші зобов'язання VEON щодо відбудови та відновлення України, включаючи вищезгаданий оновлений інвестиційний план.

«VEON та Київстар всебічно підтримують стійкість, відновлення та відбудову України: від задоволення життєво важливих потреб українців у зв'язку до забезпечення населення новітніми цифровими можливостями, від захисту нашої мережі за допомогою партнерства з OpenRAN до забезпечення енергетичної незалежності та безперебійності, від підтримки українського бізнесу сьогодні до інвестування в цифрову екосистему країни в майбутньому. З огляду на підтримку міжнародних інвесторів VEON, я з гордістю відзначаю, що Київстар є яскравим прикладом того, як соціально відповідальний бізнес з міжнародними інвестиціями може підтримувати країну під час війни», - зазначив Олександр Комаров, президент компанії «Київстар». «Надихнувшись нашим власним прикладом, ми підтримуємо заклик Ukrainian Recovery Conference 2024 до бізнесу інвестувати в Україну, і робити це потрібно вже зараз! Я радий, що наша компанія долучається, збільшивши власні інвестиційні зобов'язання: 1 мільярд доларів США протягом 5 років».

Компанія «Київстар», що належить VEON, стала одним із найбільших іноземних інвесторів України у 2022 та 2023 роках за версією Forbes Україна, з капітальними інвестиціями у розмірі 12,3 мільярда гривень за ці два роки - приблизно 176 мільйонів доларів США та 174 мільйони доларів США у 2022 та 2023 роках відповідно.

Серед основних напрямків інвестицій Київстар у цифрову інфраструктуру України можна виділити такі: