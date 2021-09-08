Верховна Рада дозволила українцям продавати нерухомість разом із землею

Дозвіл не поширюється на операції з купівлі-продажу житла у багатоквартирних будинках.

У четвер, 8 вересня, у Верховній Раді ухвалили в другому читанні законопроєкт №5248, який дозволяє одночасне оформлення прав на земельну ділянку під час купівлі нерухомості, яка на ній розташована.

Як повідомили на офіційній сторінці парламенту, цей проєкт закону підтримав 301 народний депутат.

Відповідно до цього документа, під час переходу права власності на нерухомість, до угоди буде дозволено включати і продаж земельної ділянки, на якій ця нерухомість розташована.

Нове правило має декілька обмежень. По перше, такий дозвіл не поширюється на операції з купівлі-продажу житла у багатоквартирних будинках. Також не продаються разом з нерухомістю земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності.

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Цим законопроєктом передбачено також одночасний перехід права на нерухомість у разі продажу земельної ділянки, на якій вона розташована.

За основу цей документ було ухвалено у червні цього року. Під час другого читання проєкту закону народні депутати не підтримали жодної внесеної в нього правки.

Нагадаємо, у Верховній Раді України група народних депутатів виступила з пропозицією визнати Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генштабу Росії терористичними організаціями. З цього приводу підготовлено проєкт постанови та звернення до Радбезу ООН.

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