Верховна Рада зобов’язала підприємства видобувної галузі звітувати за певними правилами

Народні депутати проголосували за законопроєкт, який повинен забезпечувати прозорість у видобувних галузях.

У четвер, 16 грудня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3790 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях".

Як стало відомо із трансляції засідання парламенту за цей закон проголосували 344 народних депутати.

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Прийнятий закон уточнює коло суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях і повинні звітувати за встановленими правилами (перелік корисних копалин загальнодержавного значення, діяльність за якими підлягатиме звітності).

В опублікованій на сайті Ради пояснювальній записці до законопроєкту, йдеться про те, що внесеними змінами було уточнено порядок розкриття інформації, що вимагається законом (порядок затвердження форм звітності, граничний термін подання звітності), та обсяг інформації, що підлягає розкриттю.

Зокрема, новації передбачають звіти про суми платежів за викиди двоокису вуглецю.

Окрім того, відомості про середньооблікову чисельність працівників тепер повинні подаватися з визначенням кількості працівників кожної статі.

Внесеними змінами також уточнено порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження, а також відрегульовано питання відповідальності компаній, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, за подання недостовірної інформації.

Нагадаємо, в Україні бракує вугілля власного видобутку для електростанцій на весь опалювальний сезон. Тому його вже транспортують з-за кордону.

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