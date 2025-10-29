Верховна Рада зупинила масовану атаку бігфарми на аптечний рітейл - економіст

Реклама

Про це повідомляє фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Депутати погодились, що «спрощений порядок продажу ліків» призведе до втрати державою контролю за ліцензійованим обігом ліків в країні, що могло призвести до лавиноподібного погіршення якості ліків, а також до появи відвертих підробок.

За його словами, «зупинена масована атака бігфарми на аптечний ритейл».

Щодо доступності ліків для українців, економіст підкреслює, що ціни може знизити лише конкуренція на ринку та цільові державні компенсації за певними видами ліків.

«Лише стабільна аптечна система та прозорий фармацевтичний ринок можуть впливати на доступність ліків для українців. Плюс державна програма компенсація вартості для соціально вразливих верств населення. Тобто дотувати споживача, а не знищувати продавця», - стверджує Олексій Кущ.

Окрім цього, під час подальшого розгляду питань фармацевтичного ринку, депутати мають звернути увагу на дії Антимонопольного комітету України, який незаконно оштрафував оптового дистрибутора ліків «Оптіма-фарм», ігноруючи рішення судів. Продовження такої політики по відношенню до одного з найбільших постачальників ліків гарантовано призведуть до дефіциту ліків, а це удар по фармацевтичній безпеці України.

Нагадаємо, що під час нещодавньої атаки на Київ, росіяни ракетним ударом знищили

На додачу так співпало, що 25 жовтня росіяни ракетним ударом знищили центральний склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» . Фірма зазнала понад $100 млн збитків.