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Таку думку висловив доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, для тих, хто стежить за ринком електроенергії, очевидно, що цінова динаміка пояснюється зміною балансу попиту і пропозиції. Влітку на ціни суттєво впливають погодні умови, споживання, а також обсяги імпорту та експорту електроенергії.

«Для тих, хто уважно спостерігає за ринком електроенергії, і зокрема за сегментом на добу наперед, а також за чинниками, які впливають на баланс попиту і пропозиції, зрозуміло, що припущення про те, що падіння ціни повʼязане із планом проведення торгів, є вкрай сумнівним», — наголосив Прокіп.

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Експерт зазначив, що на початку липня разом зі скороченням імпорту електроенергії зростав експорт, що також свідчило про зміну балансу ринку. Крім того, подібні цінові коливання вже відбувалися раніше, зокрема восени 2025 року, коли середня ціна на РДН також суттєво знизилася.

Прокіп звернув увагу, що результати самих аукціонів не підтверджують версію про штучне заниження ціни. За його словами, якби електроенергія справді продавалася значно дешевше за ринкову вартість, попит на лоти був би значно вищим.

«Якщо раптом ціна стала такою привабливою, то чому промисловість не купувала активно електроенергію на цих торгах? Чому на тлі низької конкуренції кінцева ціна Укргідроенерго у перший день залишилася на рівні стартової? Чому лоти Енергоатома не суттєво подорожчали в ціні попри конкуренцію?» — зазначив він.

Андріан Прокіп додав, що нинішній механізм довгострокових аукціонів є лише першим кроком до розвитку форвардної торгівлі. На його думку, українському ринку бракує повноцінних цінових індикаторів і механізмів хеджування ризиків, які давно використовуються в країнах ЄС.

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Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев не погодився з припущенням про можливий вплив аукціонів довгострокових контрактів на обвал цін. За словами експерта, через цей механізм реалізується лише 2,4% від загального обсягу торгів, тому він не міг суттєво вплинути на ситуацію на ринку «на добу наперед».

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