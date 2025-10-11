Весняні морози знищили частину садів: ціни на фрукти злетять

Груші / © pixabay.com

Через шкоду, завдану весняними морозами, що знищили десяту частину фруктових садів, фермери Вінницької області зберуть менший урожай фруктів, але очікують, що ціни будуть вищими.

Про цю ситуацію повідомив Сергій Бойчук, генеральний директор корпорації «Вінниця-Садвінпром», як пише ресурс SEEDS.

Вадим Розпотнюк, головний агроном фермерського господарства «Іванівська калина» (село Іванів, Хмельницький район), підтвердив, що сезон видався складним, оскільки травневі заморозки пошкодили частину квітів.

«Цього року у нас були аномально низькі температури в період цвітіння. Якщо говорити про врожай, то 40% втрати. Якщо говорити по сортах, то листопадова — це буде близько 30 тонн з гектара цього року. За „яблонівську“, то півтори тонни з гектара — це не врожайність. Це низький показник», — розповів Розпотнюк.

Через складні погодні умови аграрії були змушені збільшити витрати на обробку садів, унаслідок чого собівартість виробництва груші зросла на 30% порівняно з минулим роком.

«Ми використали набагато більше препаратів для боротьби з несприятливими погодними умовами. Це дало менший урожай, але хоч якийсь. Урожай економічно виправданий», — каже Розпотнюк.

Незважаючи на втрати врожаю, фермери сподіваються на високі ціни. Цього року очікується дефіцит української груші.

«Є прогнози, що ціна на груші в Україні буде досить високою. Якщо минулого року середня фермерська ціна була 50 гривень у момент реалізації сховища, то цього року ця ціна гривень, я думаю, 70 вона має бути. Цього року ми продаємо весь урожай із саду», — розповів головний агроном.

Ціни на овочі та фрукти в Україні

Наприкінці поточного тижня тепличні помідори продаються в Україні за ціною 50-60 грн/кг. За даними аналітиків проєкту EastFruit, це в середньому на 51% дорожче, ніж минулої п’ятниці.

Також стрімко зростають ціни на огірки в Україні. На їхню вартість вплинуло зменшення обсягів через несприятливу погоду, відсутність конкуренції з імпорту та високий попит. За тиждень ціни на огірки збільшились на 66%, і зараз вони продаються в діапазоні 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на ринку в Україні зафіксували помітні цінові коливання на овочі та фрукти. Частина продукції суттєво подорожчала через скорочення пропозиції, тоді як інші позиції, навпаки, знизилися в ціні завдяки сезонному надходженню великих обсягів.