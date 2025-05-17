Весняні заморозки вдарять по цінах: скільки заплатимо за фрукти та овочі

Фрукти дешевими не будуть / © Freepik

Реклама

Весняна негода в Україні спричинить підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.

Про це повідомив власник сільськогосподарського товариства «Енограй» Руслан Голуб, пише «Телеграф».

У першу чергу в Україні здорожчають фрукти, зокрема зростуть ціни на черешню.

Реклама

Він зазначив, що точні цифри стануть відомі у кінці травня, але підвищення цін буде однозначним — орієнтовно не менше ніж на 30%.

Голуб пояснив, що заморозки охопили всю Україну, проте найбільше постраждали західні області через раннє цвітіння. Також значні збитки зазнали неокуповані райони Херсонщини, Миколаївщина та Запоріжжя.

За даними НБУ, у квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%, проте прогнозується її уповільнення вже найближчими місяцями. Основні причини зростання цін — наслідки торішніх неврожаїв, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати через дефіцит кадрів.