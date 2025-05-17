ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Весняні заморозки вдарять по цінах: скільки заплатимо за фрукти та овочі

Через весняні заморозки Україна втратила частину врожаю. Як наслідок — зростуть у ціні продукти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Фрукти дешевими не будуть

Фрукти дешевими не будуть / © Freepik

Весняна негода в Україні спричинить підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.

Про це повідомив власник сільськогосподарського товариства «Енограй» Руслан Голуб, пише «Телеграф».

У першу чергу в Україні здорожчають фрукти, зокрема зростуть ціни на черешню.

Він зазначив, що точні цифри стануть відомі у кінці травня, але підвищення цін буде однозначним — орієнтовно не менше ніж на 30%.

Голуб пояснив, що заморозки охопили всю Україну, проте найбільше постраждали західні області через раннє цвітіння. Також значні збитки зазнали неокуповані райони Херсонщини, Миколаївщина та Запоріжжя.

За даними НБУ, у квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%, проте прогнозується її уповільнення вже найближчими місяцями. Основні причини зростання цін — наслідки торішніх неврожаїв, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати через дефіцит кадрів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie