Пільги УБД та ветеранів війни

В українському законодавстві статуси «учасник бойових дій» та «ветеран війни» мають суттєві відмінності, хоча їх часто плутають у повсякденному житті. Як стверджують екпсерти, ці терміни мають різне правове значення, тому держава передбачає для кожної категорії окремий обсяг соціальних гарантій та виплат.

Яка різниця між УБД та ветераном війни

Згідно із законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», поняття «ветеран війни» є загальним та значно ширшим за статус УБД. До цієї великої категорії належать не лише учасники бойових дій, а й особи з інвалідністю внаслідок війни та безпосередньо учасники війни.

Статус учасника бойових дій має більш вузькі критерії надання, оскільки його отримують лише ті особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань. Сюди належать військовослужбовці Збройних Сил України, представники інших військових формувань, добровольці територіальної оборони, поліцейські та інші силовики. Натомість учасниками війни можуть стати й цивільні громадяни, які залучалися до оборони держави або постраждали від конфлікту, навіть якщо вони не перебували безпосередньо на лінії вогню.

Які пільги мають УБД та ветерани війни

Рівень державної підтримки для цих категорій суттєво відрізняється, про що неодноразово наголошували у Пенсійному фонді.

Учасники бойових дій мають право на найбільш розширений пакет соціальних гарантій. Зокрема, вони отримують 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для будинків без централізованого опалення. Також для них передбачено безоплатний проїзд у більшості видів громадського транспорту та безкоштовні ліки за рецептом.

Особи зі статусом учасника війни також мають право на державну допомогу, проте її обсяг менший. Наприклад, замість 75% вони отримують лише 50% знижки на оплату комунальних послуг, житла та палива. Право на безоплатні медикаменти за ними зберігається, але загальний перелік пільг є значно скромнішим, ніж у тих, хто брав участь у боях.

Чи можна втратити статус УБД

Статус учасника бойових дій не є незмінним і може бути скасований державою. Це відбувається у випадках вчинення особою тяжких правопорушень або якщо під час оформлення статусу було подано недостовірні відомості. Таке рішення ухвалюється після ретельної перевірки всіх обставин у встановленому законом порядку.

Важливо розуміти, що втрата статусу УБД автоматично скасовує право на всі пов’язані з ним державні преференції. Це стосується медичного забезпечення, транспортних пільг та суттєвих знижок на оплату житлово-комунальних послуг.