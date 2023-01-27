Ви з України та працюєте в Німеччині? Дізнайтесь, як повернути прибуткові податки під час подачі декларації

У більшості європейських країн фінансовий рік закінчується в січні і це означає, що кожна людина, яка працювала протягом календарного року повинна задекларувати свої податки.

У Німеччині подача податкової декларації є обов’язковою і має велику перевагу у вигляді відшкодування податку частково або повністю за минулий рік і останні 4-5 фінансових років.

Чому українці повинні подавати німецьку податкову декларацію?

Після того, як людина починає працювати в Німеччині, незалежно від національності чи статусу, вона починає платити податки німецьким податковим органам. Ці податки вираховуються з кожної зарплати, і після закінчення року кожна особа повинна подати податкову декларацію, отримаючи назад таким чином переплачені податки.

Заповнення податкової декларації свідчить, що ви працюєте легально і допомагає вам забезпечити соціальні гарантії, оскільки лише після декларування, особа може притендувати та отримувати соціальні виплати від німецького муніципалітету.

Законне повернення сплачених податків – це право, яке має кожен працюючий українець, незалежно від стажу роботи. Статистика показує, що 9 з 10 осіб, які подають заявку на повернення податку в Німеччині, отримують його.

Як розпочати процес подання податкової декларації?

Щоб успішно подати податкову декларацію, особа повинна надати податковим органам Німеччини деякі документи: форму річного доходу Lohnsteuerbescheinigung, отриману від кожного роботодавця в Німеччині та інформацію про доходи в Україні, яку можна отримати через додаток Дія.

Роботодавець надсилає форму річного доходу поштою або на електронну скриньку – уважно перевірте, чи отримали ви її! Якщо протягом січня вам не надали довідку – зверніться до свого роботодавця. Після збору документів ви повинні подати всі форми та заповнити податкову декларацію до німецьких податкових органів і вони розрахують суму, яку можна повернути.

Якщо процес здається занадто складним і ви не володієте німецькою мовою – звертайтесь до компаній, що спеціалізуються на послугах з підготовки податків, оскільки такий процес більш безпечний і швидкий, і дає можливість забезпечити найбільшу суму відшкодування.

Незалежно від вашого вибору, важливо пам'ятати, що податкову декларацію необхідно заповнити, щоб уникнути штрафних санкцій з боку податкових органів Німеччини.

Як знайти надійного податкового спеціаліста?

При виборі компанії важливо перевірити її досвід у цій сфері та інформацію, яку вони надають. Шукаючи надійного партнера, спробуйте звернутися до RT TAX – компанії, яка надає всі податкові послуги протягом 20 років. Вони можуть забезпечити україномовну підтримку клієнтів, онлайн-систему подання декларацій, найвищу суму відшкодування та керований процес повернення податків на всіх його стадіях. Звертайтесь https://podatkyvevropi.com/ та отримайте відповідь на кожне питання, щодо податкової декларації в Німеччині.