Вибухи на "Північних потоках": Путін заявив, що це було вигідним США, Польщі та Україні

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав вибухи на "Півнчному потоці" "актом міжнародного тероризму, мета якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

Про це він сказав пд час енергетичного форумі "Російський енергетичний тиждень", повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Путін назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів. "Всі факти доведені та задокументовані, а ідеологами, замовниками цих злочинів є їхні кінцеві бенефіціари, вигодонабувачі - ті, кому вигідні нестабільність та конфлікти. Адже підвищується геополітичне значення газових систем - вони проходять територією Польщі, "Ямал-Європа" - територією України (два потоки)/ Dсе свого часу побудувала Росія за свої гроші, а також США, звичайно, які тепер можуть постачати енергоресурси по високим цінам", - заявив диктатор.

За його словами, завдяки вибухам на гозогоні "конкуренти змушують європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами".

Очільник Кремля вважає, що відремонтувати нитки "Північних потоків" можливо. Втім, це матиме сенс лише у разі подальшої експлуатації та забезпечення безпеки.

Щобільше, диктатор заявив, що Росія готова відновити постачання і до Європи по вцлілій нитці. "М'яч, як то кажуть, на стороні Євросоюзу. Хочуть — нехай просто відкриють кран, і все. Ми нікого ні в чому не обмежуємо, зокрема готові постачати в осінньо-зимовий період додаткові обсяги", - каже він.

Що відомо про вибухи на "Північному потоці"

Розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу датського острова Борнхольм відбулася 26 вересня. Тоді у Кремлі "не виключали можливості саботажу". В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Після вибуху газ кілька днів витікав у Балтійське море. Видання Bloomberg писало, що це може спричинити велику кліматичну катастрофу.

Тим часом розслідувачі зі Швеції заявляють, що "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж. Втім, деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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