Від 1 червня діятимуть нові ліміти на перекази з карток: що треба знати

Ліміти на вихідні перекази діятимуть майже у всіх банках / © pixabay.com

Реклама

Починаючи від 1 червня 2025 року, українські банки знизять ліміти на фінансові операції для громадян.

Обмеження стосуватимуться як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN.

Як зміняться ліміти

Для клієнтів з «низьким» і «середнім» рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази зменшиться зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень. Для осіб із «високим» рівнем ризику обмеження залишиться незмінним — 50 тисяч гривень на місяць.

Реклама

Щоб переказати більшу суму між банками, потрібно буде надати документи, що підтверджують джерело походження коштів та рівень доходів.

Кого не стосуватимуться обмеження

Обмеження не торкнуться клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій. Крім того, банки не запроваджуватимуть обмежень на перекази між власними рахунками клієнта в межах одного банку.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

Раніше повідомлялося, що від 1 червня українські банки посилять фінансовий моніторинг карткових переказів, що може призвести до масових блокувань рахунків. Серед найбільш «ризикованих» формулювань у призначенні платежу — згадки про криптовалюту, оплату товарів чи послуг без ФОП.

Реклама