Від початку червня 2024 року уряд внесе зміни до формули розрахунку тарифів на електроенергію для населення. Це призведе до збільшення вартості послуги при споживанні понад 100 кВт на майже 80%.

Про це повідомив директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, пише "ZN.UA".

За його словами, при споживанні 200 кВт сума збільшиться до 744 грн (порівняно з чинним тарифом у 528 грн). При використанні 300 кВт платіж становитиме 1 224 грн (порівняно з поточним тарифом 792 грн).

Експерт зазначив, що досвід українського тарифоутворення в енергетиці справді відрізняється від звичного підходу на ринку. Тут що більше енергії споживаєш, то більше доводиться платити. Нещодавно тариф становив 90 копійок за перші 100 кВт, а за додаткові обсяги ціна була вищою. Це означає, що населення стимулювали до економії енергії, але, якщо бути відвертими, це також могло призводити до збільшення кількості людей, які відчувають "енергетичну бідність".

"У Франції, Німеччині та країнах ЄС загалом середнє споживання населенням електроенергії вдвічі вище, ніж в Україні, у США майже вчетверо. Дослідження урбаністами нічної картини різних міст із космосу показують, що рівень освітленості територій прямо пропорційний рівню освіти городян, числу винахідницьких патентів, магістерських дипломів та інших показників розвитку і ВВП", — сказав Сергієнко.

Він додав, що проблема енергетичної недостатності в Україні прямо пов'язана із загальною економічною нестабільністю в країні, а не з нестачею виробництва електроенергії. З одного боку, Україна посідає високе 18-те місце у світі за обсягом виробництва електроенергії на душу населення, але з іншого боку, за статистикою, українці витрачають на електроенергію значну частину своїх доходів. На довоєнному етапі українці витрачали 15% своєї середньої зарплати на 1 Мегават електроенергії, в той час як у Німеччині, де ціни на електроенергію в кілька разів вищі, цей відсоток становив лише 7%.

Раніше стало відомо, що в Україні від 1 червня зростуть тарифи на електроенергію.

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