Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій: більші виплати отримають не всі

Пенсія

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Від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення таких виплат не потрібно.

Про це повідомляє ресурс «На пенсії».

Виплати не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

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Оскільки додаткові кошти нараховуються не від першого числа календарного місяця, а безпосередньо від дня народження пенсіонера, у перший місяць сума може надійти не в повному обсязі. Тобто, якщо день народження припадає, наприклад, на 20 число, то за цей місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно до кількості днів, що залишилися до кінця місяця. Повна сума надійде вже від наступного місяця.

Хто отримає підвищену пенсію

пенсіонери віком від 70 до 74 років додатково отримують 300 грн

особи віком від 75 до 79 років мають право на надбавку у розмірі 456 грн

громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, отримують максимум 570 грн

Нагадаємо, Мінісоцполітики готує новий проєкт масштабної пенсійної реформи, яка має підвищити рівень заміщення зарплати до 40-60%, врегулювати виплати військовим та вирівняти пенсійний вік, щоб подолати глибоку кризу та бідність серед літніх українців.

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