Від 1 листопада змінюються пенсії: кого торкнуться вікові надбавки та які суми буде збільшено

У листопаді загальної індексації пенсійних виплат не заплановано

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У листопаді частина українських пенсіонерів зможе отримувати додаткові гроші до основної виплати. Розмір надбавки залежить від віку, але є умова, через яку деякі люди можуть залишитися без цієї доплати.

Про це повідомили у ПФУ.

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Сума надбавки залежить від віку людини:

від 70 до 74 років — 300 грн на місяць

від 75 до 79 років — 456 грн

від 80 років — 570 грн

Важливо, що після досягнення наступної вікової межі надбавки не додаються одна до одної. Натомість розмір доплати збільшується на різницю між установленими сумами.

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Наприклад, після 75-річчя пенсіонер, який раніше отримував 300 грн вікової надбавки, матиме право на 456 грн. Таким чином, фактичне збільшення становитиме 156 грн, а не 456 грн додатково до попередньої виплати.

Для призначення вікової надбавки не потрібно особисто відвідувати Пенсійний фонд України або подавати заяву. Перерахунок здійснюється автоматично після досягнення відповідного віку.

Проте існує обмеження, яке впливає на право отримання таких коштів. Вікову доплату передбачено лише для пенсіонерів, загальний розмір пенсійних виплат яких з урахуванням усіх надбавок і підвищень не перевищує 10 340,35 грн.

Отже, не кожен громадянин, який досяг визначеного віку, зможе розраховувати на збільшення пенсії.

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Пенсія в Україні — останні новини

В Україні 2027 року частині пенсіонерів можуть урізати виплати. Йдеться про так звані спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Зокрема, під дію норми можуть потрапити окремі пенсії чорнобильців, журналістів та помічників-консультантів народних депутатів.

У проєкті держбюджету України на 2027 рік видатків на соціалку заклали понад 540 мільярдів гривень — це одразу на 72 мільярди більше, ніж торік. Утім, навіть із додатковими мільярдами урядовці поки не дають чіткої відповіді, чи чекати українцям підвищення пенсій.

Окрім цього, в Україні спростили підтвердження стажу для пенсії, якщо документи втрачені, знищені або в них бракує записів. Нові правила перш за все захистять людей, які залишилися без паперів через війну чи окупацію.

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