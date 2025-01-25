Від 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази: що треба знати

Клієнти, які перевищують ці ліміти, повинні будуть надати документи, що підтверджують їхні доходи.

Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN.

Відповідний меморандум підписали найбільші банки України.

Це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

від 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень

від 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень

Раніше повідомлялося, що у ВР готуються переписати правила для кредитних історій українців. Більше про це читайте у новині.

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