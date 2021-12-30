Від 1 січня застосування касових апаратів стане обов’язковим для підприємців, але не для всіх — роз’яснення Мінфіну

Від 1 січня застосування касових апаратів стане обов’язковим для підприємців, але не для всіх — роз’яснення Мінфіну

Деякі ФОП, які здійснюють діяльність на території сіл, можуть продовжувати вести розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Від 1 січня 2022 року більшість підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) — касові апарати.

Про це у четвер, 30 грудня, нагадали у пресслужбі Міністерства фінансів.

Для платників єдиного податку першої групи обов’язок вести облік товарних запасів не запроваджується. Для ФОПів другої-четвертої групи також є винятки.

Постановою уряду встановлено, що від 1 січня 2022 року у разі продажу товарів (крім підакцизних) на території села ФОП дозволено не використовувати РРО/ПРРО. Замість касового апарата вони можуть використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій (РК та КОРО) якщо:

річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 мінімальних зарплат (2022 року - 1,09 млн грн) на один структурний (відокремлений) підрозділ;

така торгівля не здійснюватиметься в одному торговельному об’єкті, де також продаються підакцизні товари;

такими ФОП не здійснюється дистанційна торгівля, в тому числі через мережу Інтернет;

сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад не прийнято рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

У всіх інших випадках для платників єдиного податку другої-четвертої групи застосування РРО/ПРРО від 1 січня 2022 року стає обов'язковим.

Нагадаємо, внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні підприємцям доведеться сплачувати більшу суму єдиного соціального внеску.

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