Від 1 вересня пенсіонери отримають збільшені виплати: кого це стосуватиметься

Від 1 вересня 2025 року в Україні набуває чинності новий механізм виплат пенсій за рішеннями судів. Кабінет Міністрів затвердив відповідний порядок, щоб урегулювати процедуру, яка роками залишалася невизначеною та створювала значні труднощі для пенсіонерів, котрі виграли судові справи щодо перерахунку пенсій.

Про це пише видання На пенсії.

Суть змін

Згідно з новим порядком, Пенсійний фонд буде здійснювати щомісячні виплати пенсійних заборгованостей, замість вибіркового виконання рішень, яке застосовувалося раніше. Це означає, що пенсіонери отримуватимуть регулярні надходження, навіть якщо держава не може одразу виплатити всю суму боргу.

Раніше процедура була нечіткою: держава могла погасити лише заборгованості за рішеннями судів, ухваленими до 20 листопада 2020 року. Новий порядок забезпечує системний підхід до всіх рішень — як старих, так і нових. При цьому розмір щомісячних виплат залежатиме від фінансування Пенсійного фонду.

«Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати хоч і не всю суму одразу, але регулярні щомісячні виплати. Кожен зможе відстежувати обсяг рішень, які перебувають на виконанні, та динаміку їх виплат», зазначила колишня заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Станом на зараз заборгованість держави перед пенсіонерами, які виграли суди щодо нарахування пенсій, досягає 85 млрд грн. Кількість судових рішень, що потребують виконання, за останні п’ять років зросла у 26 разів — до 758 тисяч.

Відповідно до нового порядку, Пенсійний фонд має модернізувати свої інформаційні системи до 1 вересня 2025 року, щоб вести точний облік витрат за судовими рішеннями та забезпечити прозорість виплат.

Надбавки для літніх пенсіонерів

Окрім виплат за судовими рішеннями, у 2025 році залишаються актуальними щомісячні надбавки для пенсіонерів віком від 70 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавок

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років і старше — до 570 грн.

Таким чином, з 1 вересня пенсіонери, які мають судові рішення щодо перерахунку пенсій, отримають доступ до регулярних щомісячних виплат. Держава водночас продовжує підтримку літніх українців через щомісячні доплати, забезпечуючи більш стабільне і передбачуване фінансове забезпечення.

Що змінюється на практиці

Раніше пенсіонери часто отримували виплати вибірково та нерегулярно, залежно від обсягів коштів Пенсійного фонду. Тепер ситуація змінюється: кожен, хто має судове рішення про перерахунок пенсії, зможе отримувати регулярні транші. Водночас, у випадку великої заборгованості, щомісячні виплати будуть частковими, але системними, що дозволить уникнути хаотичного очікування коштів.

Мінсоцполітики та Пенсійний фонд повинні забезпечити точний облік, а також прозорість процесу, щоб кожен пенсіонер міг перевіряти стан виконання свого судового рішення. Це має підвищити довіру до системи пенсійного забезпечення і зменшити соціальну напругу серед людей похилого віку.

Фінансові аспекти

Для реалізації нового порядку передбачено відповідне фінансування Пенсійного фонду. Додатково збережено механізм надбавок, що стимулює підтримку літніх громадян із низьким рівнем доходів. Поки державна заборгованість перед пенсіонерами залишається високою, щомісячні виплати дозволять стабілізувати ситуацію і гарантувати певну передбачуваність для громадян.

Новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями — це важливий крок для забезпечення прав пенсіонерів та зменшення невизначеності у фінансовому плануванні. Він дозволяє систематизувати виплати, забезпечує прозорість і створює передумови для стабільного надходження коштів до громадян, які мають законне право на пенсії, визначені рішенням суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що восени масштабної індексації пенсій не буде, але частина пенсіонерів отримає надбавки за віком.