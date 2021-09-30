Від 1 жовтня норматив довгострокової ліквідності NSFR становитиме 90%

Банки повинні дотримуватися нормативу NSFR у цілому за всіма валютами, а також забезпечувати розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній та іноземній валюті.

Від жовтня пруденційний норматив - коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR (Net Stable Funding Ratio) для банків становитиме 90%.

Цей норматив запроваджений постановою від 24.12.2019 № 158 і діє від 1 квітня 2021 року, повідомляє Нацбанк України.

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Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями, значення NSFR для банків має становити не менше 100%. Українські банки повинні досягти 100% значення нормативу NSFR поступово. Початкове значення нормативу та перехідний період для його впровадження визначені в графіку, затвердженому постановою Правління НБУ від 22.12.2020 № 166. Відповідно до графіка NSFR, показники банків мають відповідати нормативним значенням, які становлять не менше ніж:

80% – від 1 квітня 2021 року;

90% – від 1 жовтня 2021 року;

100% – від 1 квітня 2022 року.

Щодекадні розрахунки нормативу NSFR свідчать, що всі банки станом на 21 вересня 2021 року перевищують рівень нормативу NSFR у 90%.

Норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Він стимулює банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування. Це дає змогу збалансувати їхні активи та пасиви за строками погашення і сприяє зниженню одного із системних ризиків для фінансової стабільності, пов'язаного з короткостроковістю фондування банків.

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