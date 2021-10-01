Від 1 жовтня пенсіонерам почнуть доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію

Від 1 жовтня пенсіонерам почнуть доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію

Додаткові виплати отримають близько 1 млн осіб.

Пенсіонерам у віці від 75 до 80 років з 1 жовтня 2021 року почнуть виплачувати щомісячну компенсацію.

Про це йдеться у постанові Уряду від 22 лютого 2021 року № 127.

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Зазначимо, що від 1 вересня 2021 року ті, кого не влаштовує доставка пенсій поштою, можуть самостійно обрати один з 44 банків, уповноважених на обслуговування пенсіонерів. Тож тепер пенсіонери вирішують самостійно, як отримувати виплати: через "Укрпошту" або на картку.

Зміна способу виплати пенсії проводиться на підставі заяви одержувача пенсії. Водночас, постановою Кабінету Міністрів України передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України від 1 січня 2023 року.

Крім того, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної. Якщо вдасться впровадити накопичувальну систему - можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тис. грн. Детальніше - у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо:

Цього року українцям мали тричі перерахувати пенсії : від липня, від жовтня, від грудня. Зокрема, від 1 липня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зростає мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки. Згодом міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що підвищення пенсій українцям 75+ перенесли на 1 жовтня.

: від липня, від жовтня, від грудня. Зокрема, від 1 липня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зростає мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки. Згодом міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що підвищення пенсій українцям 75+ Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2021 року пенсії сягнуть 6,5 тис. грн.

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