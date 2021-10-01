Від 1 жовтня в Україні змінилися тарифи на світло: у скільки стане кіловат

Від 1 жовтня в Україні змінилися тарифи на світло: у скільки стане кіловат

Ціна електроенергії зменшиться для більшості українців.

Від 1 жовтня 2021 року в Україні діятиме диференційований тариф на електроенергію для населення.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 11 серпня № 859.

При споживанні до 250 кіловат-годин на місяць вартість 1 кВт складе 1,44 гривень.

До 250 кіловат-годин на місяць, за інформацією Міненерго, споживають близько 80% українських домогосподарств.

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Ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кіловат-годину, якщо обсяг споживання понад 250 кіловат-годин на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діятиме для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кіловат-годин на місяць.

Такий же тариф залишиться для гуртожитків та інших колективних побутових споживачів.

Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць. Тож більшість українців відчують здешевлення тарифу.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.

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