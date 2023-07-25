Від 100 тисяч доларів: стало відомо, скільки заробляють працівники Google

Працівники Google зароблять від 100 тисяч доларів. Середня зарплата у компанії становить майже 290 тисяч доларів.

Про це пише Insider.

Видання отримало внутрішню таблицю компанії, яка була поширена серед працівників Google. Таблиця містить дані про заробітну плату понад 12 000 працівників у США у 2022 році та охоплює низку посад, включаючи інженерів-програмістів та бізнес-аналітиків.

Таблиця також містить дані про власний капітал і бонуси, які можуть значно збільшити загальну компенсацію працівника.

Співробітники, які працювали в компанії довше і на вищому рівні, як правило, отримували вищі зарплати. Наприклад, найбільш високооплачуваним інженером-програмістом, згідно з даними, був працівник 7-го рівня, який отримував 718 000 доларів базової заробітної плати. Більшість інженерів-програмістів у списку повідомили, що заробляють від $100 000 до $375 000.

Дані про зарплати у Google. Фото: businessinsider.com

Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості розповіли, що наразі відбувається на ринку праці та які професії в Україні є найпопулярнішими. Найчастіше роботу пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

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