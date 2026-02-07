ТСН у соціальних мережах

"Нова пошта" призупиняє доставку товарів з Китаю – подробиці

Будуть затримки у відправці посилок до 25 лютого.

Нова пошта

Нова пошта

“Нова пошта” починаючи від 11 лютого, через святкування Китайського Нового року склад NP Shopping у Гуанчжоу, через який відправляє посилки Нова Пошта, буде тимчасово закрито.

Про це йдеться на сайті компанії.

«Зверніть увагу! Усі посилки, які прибудуть на склад з 11 по 25 лютого, будуть оброблені та відправлені в Україну першим робочим рейсом 25.02.2026. Просимо врахувати це під час планування замовлень, — йдеться у повідомленні.

Компанія рекомендує оформлювати замовлення на китайських сайтах заздалегідь, щоб товари встигли дійти до складу в Гуанчжоу до 11 лютого, і тоді їхнє відправлення в Україну відбудеться без затримок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 31 січня в Києві, десять відділень «Нової пошти» працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності, щоб кияни могли зігрітися та підзарядити телефони під час енергетичної кризи.

