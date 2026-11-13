Від 2027 року частина українок матиме більшу надбавку до пенсії: кому перерахують виплати

У 2027 році частина українок матиме більшу надбавку до пенсії

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Частина українських пенсіонерок щомісяця може недоотримувати понад тисячу гривень, оскільки не знає про своє право на доплату за особливі заслуги перед Україною. У 2027 році ця виплата для багатодітних матерів зросте через підвищення прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» гарантує спеціальну доплату жінкам, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх щонайменше до шести років. До уваги беруться як рідні, так і офіційно усиновлені діти.

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Таку надбавку призначають додатково до різних видів пенсійних виплат:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Сума надбавки безпосередньо залежить від того, скількох дітей виховала жінка. За п’ятьох дітей призначають 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і за кожну наступну дитину цей показник зростає на один відсоток. Максимальний розмір доплати становить 40% — на нього мають право матері, які виховали десятьох і більше дітей.

Якою буде сума доплати у 2027 році

У проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян із поточних 2595 гривень до 2878 гривень. Таке зростання становитиме 283 гривні (приблизно 10,9%).

Якщо парламент ухвалить ці показники, автоматично збільшаться і пенсійні надбавки для багатодітних матерів, оскільки їхній розмір прив’язаний саме до цієї базової величини.

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Таким чином, у 2027 році виплати можуть становити:

п’ятеро дітей — 1007,30 грн замість 908,25 грн;

шестеро дітей — 1036,08 грн замість 934,20 грн;

семеро дітей — 1064,86 грн замість 960,15 грн;

восьмеро дітей — 1093,64 грн замість 986,10 грн;

дев’ятеро дітей — 1122,42 грн замість 1012,05 грн;

десятеро і більше дітей — 1151,20 грн замість 1038 грн.

У підсумку розмір щомісячної доплати збільшиться орієнтовно на 99–113 гривень — точна сума залежатиме від того, скількох дітей виховала жінка.

Варто враховувати, що наведені розрахунки є приблизними, адже закон про Державний бюджет на 2027 рік ще не пройшов усі етапи затвердження. Наразі, за підсумками голосування 28 жовтня, парламент схвалив цей документ лише в першому читанні.

Як оформити багатодітним матерям оформити доплату

Надбавка за особливі заслуги перед Україною не нараховується автоматично. Для того, щоб її отримати, необхідно подати до Пенсійного фонду заяву разом із документами, що засвідчують народження п’ятьох чи більше дітей і їхнє виховання до шести років.

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Нарахування доплати розпочинається з дня подання повного пакета документів до Пенсійного фонду України, тож жінкам, які мають підстави для цієї виплати, але досі її не оформили, не варто зволікати зі зверненням.

У разі смерті матері, якій вже призначили таку надбавку, право на неї переходить до непрацездатних членів її родини під час оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Вони отримуватимуть 70% від суми надбавки, якщо утриманець один, або 90%, якщо таких родичів двоє та більше.

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року частина українських пенсіонерів може отримувати щомісячну надбавку до пенсії від 908 до 1038 гривень. Доплату за особливі заслуги перед Україною призначає Пенсійний фонд багатодітним матерям або батькам, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку, включно з усиновленими.

Також, у 2027 році окремим категоріям військових пенсіонерів можуть збільшити щомісячну доплату за утримання непрацездатних членів сім’ї, оскільки її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Право на надбавку матимуть колишні військові з пенсією за вислугу років або інвалідністю, якщо непрацездатний родич повністю перебуває на їхньому утриманні та не має власних державних виплат.

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