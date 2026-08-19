Від 30 до 460 тисяч гривень: які зарплати у ЗСУ 2026 року і хто має найвищі

Зарплати ЗСУ 2026

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В Україні оприлюднили оновлені зарплати українських військових. У Міністерстві оборони пишуть, що виплати мають бути не лише стабільними, а й відповідати умовам служби та ступеню ризику для кожного захисника. Там опублікували гайд по зарплатах військових та повідомили, у кого в ЗСУ найвищі зарплати.

Про це розповіли у Міноборони України.

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Зарплати у ЗСУ 2026: скільки отримують українські військові на місяць

Зазвичай кошти надходять військовослужбовцям до 20 числа за попередній місяць. Якщо ж підрозділ отримує фінансування із запізненням, розрахунок проводять протягом трьох діб після його надходження.

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Підсумкова сума в розрахунковому листку формується з урахуванням посади, звання, вислуги років, умов проходження служби та характеру бойових чи спеціальних завдань.

Основне грошове забезпечення військовий отримує незалежно від того, чи залучений він безпосередньо до боїв. До цієї базової суми входять:

Посадовий оклад. Оклад за військовим званням. Надбавка за вислугу років (від 25% до 50% від суми двох попередніх окладів; наприклад, від 1 до 5 років стажу гарантують 25%, від 5 до 10 років — 30%).

Додаткові виплати до зарплати військових

За особливості проходження служби — щонайменше 65% від суми посадового окладу, звання та вислуги;

За режимні обмеження (зокрема, допуск до держтаємниці);

За кваліфікацію;

Премія залежить від особистого внеску в загальні результати служби та дисципліну.

Щомісячна премія нараховується у максимальному обсязі, якщо захисник не має дисциплінарних стягнень.

Додаткова винагорода 10 тисяч гривень у ЗСУ

Держава передбачила фіксовану доплату у розмірі 10 тисяч гривень для тих, хто не бере участі в активних боях чи роботі пунктів управління та не отримує «бойових» коштів. Її виплачують пропорційно виконаним обов’язкам.

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Цю виплату не нараховують під час планових відпусток, проте повністю зберігається на час лікування. Виняток — поранення, отримане під час захисту Батьківщини: у такому разі військовому гарантовано виплачують 100 тисяч гривень.

Разом із базовою зарплатою мінімальний поріг виплати за службу становить від 30 000 грн на місяць.

«Бойові» виплати за завдання та зону ризику

Окремий вид винагороди на період воєнного стану розраховується пропорційно дням виконання завдань:

100 000 грн — за безпосереднє ведення боїв на лінії зіткнення та вогневе ураження ворога;

50 000 грн — для командування й штабів, які здійснюють оперативне управління бойовими підрозділами;

30 000 грн — за виконання спеціальних і бойових наказів у визначених районах чи під час чергувань у системі ППО.

Також з червня 2026 діє зональна прив’язка до відстані від передової:

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170 000 грн — за завдання безпосередньо на лінії зіткнення, під час наступу чи контратак, в «сірій» зоні, на окупованих землях або території ворога;

70 000 грн — за дислокацію та завдання на відстані до ротного опорного пункту.

За перебування в різних секторах протягом місяця кошти виплачуються пропорційно за кожен день.

Штурмові добові та бонуси за результат

За активні операції діють щоденні доплати та премії за результат:

20 000 грн/доба — за відновлення втрачених позицій у глибині власної оборони;

40 000 грн/доба — за штурми на передньому краю або в тилу противника;

100 000 грн — бонус за кожного взятого в полон окупанта;

15 000 грн — за ліквідованого ворога в контактному бою (з обов’язковою підтвердженою відеофіксацією).

Інші виплати та соціальні гарантії

Під час підписання першого контракту військовослужбовцям нараховують одноразову виплату, яка прив’язана до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року:

Рядовий склад (8 прожиткових мінімумів) — 26 624 грн;

Сержантський склад (9 мінімумів) — 29 952 грн;

Офіцерський склад (10 мінімумів) — 33 280 грн.

Окрім цього, раз на рік захисники мають право на допомогу на оздоровлення в розмірі місячної зарплати та матеріальну підтримку для розв’язання соціально-побутових потреб.

Максимально можна отримувати 460 тисяч гривень на місяць. Водночас базова частина грошового забезпечення, премії за результати боїв та одноразова виплата за перший контракт підраховуються й виплачуються понад цей ліміт.

Зарплати з 1 вересня в Україні: кому підвищать

Нагадаємо, від 1 вересня «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників на 10–15%. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Найбільшу прибавку отримають фахівці дефіцитних професій — ті, хто щодня ремонтує локомотиви й вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів.

Черговий етап індексації вантажних тарифів заплановано з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дозволить продовжити поетапний перегляд заробітних плат і наступного року.

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