Від 30 до майже 600 тисяч гривень: яку зарплату у Польщі можуть отримати переселенці з України

Українські біженці з вищою освітою, які працюють у Польщі і знають польську мову можуть працювати за фахом. Так, вчителі з категорією заробляють майже 70 тисяч гривень на місяць. Наразі у Польщі не вистачає лікарів, медсестер, психологів, спеціалістів фінансової та IT сфер.

Про це у коментарі "Обозреватель" розповів директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL Марцін Колодзейчик.

За словами екперта, без категорії вчитель отримає від 29,9 до 42,7 тисяч гривень.

Зарплата у менеджерів залежить від напряму роботи компаній – за місяць можна заробити 68,3–102,5 тис. грн. В IT сфері зарплата молодших спеціалістів становить 128–171 тис. грн на місяць. Фахівці вищої категорії заробляють на місяць 512–598 тис. грн.

"Зазвичай польські роботодавці не вимагають підтвердження диплома, якщо цього не вимагає законодавство. Якщо громадянин України претендує, наприклад, на менеджерську посаду, то у нього не вимагатимуть підтвердження професії у Польщі", – пояснює експерт.

Найбільш поширені вакансії – на підприємствах харчової та переробної промисловості у логістиці (робота на складах з комплектування товарів та замовлень), підприємства автомобільної галузі тощо. Зарплата на таких вакансії становить 29,9–42,7 тис. грн.

У сфері послуг, готелях, торгівлі, громадського харчування, промисловому виробництві, логістичній галузі за місяць зарплата становить 29,9–42,7 тис. грн.

Нагадаємо, аналітики розповіли, як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі.

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