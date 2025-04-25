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Від 500 до 1000 гривень: хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії
Передбачено дві ключові категорії доплат.
Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати до своєї основної пенсії. Ці надбавки призначаються за віком, соціальним статусом або потребою в догляді.
Про це повідомляє видання На пенсії.
Передбачено дві ключові категорії доплат. Перша - щомісячна компенсаційна виплата для осіб, яким виповнилося 75 років. Розмір цієї доплати — 456 гривень. Однак для людей віком 70–74 роки вже діє надбавка у 300 гривень, тому під час досягнення 75 років реальне збільшення складає лише 156 гривень.
Доплату у 456 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про її нарахування можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.
Також самотні особи 80+, які мають підтвердження від лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу. Її розмір наразі становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні.
Щоб оформити цю виплату, потрібно жити самостійно без рідних поруч, мати медичне підтвердження про потребу в догляді, досягти 80-річного віку.
Як повідомили в НБУ, в Україні відбуватиметься подальше зростання зарплат у приватному секторі. Усе через невідповідність на ринку праці між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників в умовах пожвавлення економічної активності.