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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Від 500 до 1000 гривень: хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії

Передбачено дві ключові категорії доплат.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія. / © УНІАН

Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати до своєї основної пенсії. Ці надбавки призначаються за віком, соціальним статусом або потребою в догляді.

Про це повідомляє видання На пенсії.

Передбачено дві ключові категорії доплат. Перша - щомісячна компенсаційна виплата для осіб, яким виповнилося 75 років. Розмір цієї доплати — 456 гривень. Однак для людей віком 70–74 роки вже діє надбавка у 300 гривень, тому під час досягнення 75 років реальне збільшення складає лише 156 гривень.

Доплату у 456 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про її нарахування можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.

Також самотні особи 80+, які мають підтвердження від лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу. Її розмір наразі становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні.

Щоб оформити цю виплату, потрібно жити самостійно без рідних поруч, мати медичне підтвердження про потребу в догляді, досягти 80-річного віку.

Як повідомили в НБУ, в Україні відбуватиметься подальше зростання зарплат у приватному секторі. Усе через невідповідність на ринку праці між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників в умовах пожвавлення економічної активності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
342
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