Від чого залежить розмір пенсії за віком, як вона нараховується

Що впливає на розмір пенсії в Україні, як її розрахувати

В Україні розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні та коефіцієнту страхового стажу.

У деяких українців попри велику кількість стажу, пенсія виявилася трохи вищою за мінімальну. Розповідаємо, чому це так та як розрахувати пенсію.

Як розрахувати розмір пенсії 2023 року

Формула для розрахунку пенсії - розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.

Розмір середньої зарплати – це показник середньої заробітної плати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії, та з якої сплачено страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати — це сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Щоб його розрахувати, потрібно взяти зарплату людини за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по країні цього місяця.

Потрібно вирахувати коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім потрібно знайти його середнє значення. Це і буде індивідуальний коефіцієнт зарплати, який Пенсійний фонд розраховує автоматично.

Чим вищий цей коефіцієнт, тим краще. Якщо в середньому людина протягом трьох років отримувала таку ж зарплату, як і середня по країні, то коефіцієнт дорівнювати приблизно одиниці. Якщо вищою, коефіцієнт, відповідно, буде вищим за одиницю.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість років стажу роботи потрібно помножити на величину оцінки одного року страхового стажу та поділити на 12. Щоб вирахувати свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно загальну кількість років страхового стажу множити на 0,01.

Отже, щоб порахувати розмір пенсії, потрібно перемножити середню зарплату по країні за три попередні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу.

Чому за великого стажу, пенсія може бути маленькою

З наведеної вище формули випливає, що 1 рік стажу дає лише 1% пенсії, в той час, як індивідуальний коефіцієнт може збільшити її у декілька разів.

Наприклад, якщо розрахувати пенсію для двох пенсіонерів з однаковим стажем – 35 років, але з різними особистими коефіцієнтами 0,5 та 3 (за останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії – 13 423,28 грн) то перший пенсіонер, у якого індивідуальний коефіцієнт 0,5, отримуватиме 2349 грн пенсії, а у пенсіонера з коефіцієнтом 3 пенсія буде 14 094 грн.

Тому при призначенні важливий не лише стаж, а й розмір зарплати, і може статися так, що якщо ви навіть пропрацювали 40 років, але отримували малу зарплату, відповідно і пенсія буде невеликою.

Читайте також: