Від скумбрії до Мівіни: українці відверто зізналися, від яких улюблених товарів довелося відмовитися через ціни

Раніше клали до кошика не дивлячись: які звичні речі стали занадто дорогими для українських родин / © Pixabay

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Зростання цін змушує українців переглядати свої щоденні витрати та відмовлятися навіть від тих речей, які раніше були звичною частиною їхнього життя. Те, що колись можна було без особливих роздумів покласти до кошика в магазині, тепер для багатьох стає надто дорогим задоволенням.

У Threads розгорнулося обговорення після запитання до українців про те, які улюблені товари вони перестали купувати через подорожчання.

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Користувачів попросили поділитися, за чим найбільше шкодують і від чого довелося відмовитися через нові ціни. У коментарях українці почали ділитися власним досвідом, від чого були змушені відмовитися через здорожчання цін.

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Найперше, що впадає у вічі — українці зауважують, як сильно здорожчали морепродукти, особливо скумбрія.

Один із коментаторів зауважує, що тепер і вермішель швидкого приготування, більш відома українцям як «Мівіна», уже не виглядає так дешево, як раніше.

Також у списку продуктів, які раніше вважалися доступними, а зараз ледь не розкіш — хороші якісні солодощі, йогурти, сири, готова їжа з фудкортів у супермаркетах тощо.

Також у коментарях зауважують, що здорожчали не лише продукти, але й книги.

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Крім того, українці зізнаються, що заправити машину до повного бака — теж розкіш.

Дехто зауважує, що не може виділити щось конкретне, бо економити доводиться буквально на всьому.

Раніше економіст попередив, за якого сценарію на гривню чекає обвал.

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