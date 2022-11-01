Від грудня певна категорія пенсіонерів незалежно від виду пенсії отримуватиме доплату до 579 грн

Кому з пенсіонерів від грудня 2022 року встановлена надбавка 579 грн

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 грудня 2022 року зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте на 60 гривень, максимальна — на 660 гривень.

Незалежно від виду призначеної пенсії, пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 579 гривень.

Від 1 квітня 2020 року цій категорії пенсіонерів була встановлена доплата 500 гривень. Після індексації 2022 року доплату проіндексовано, особи віком 80+ отримають 579 гривень щомісяця.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років встановлено щомісячну компенсаційну доплату у розмірі до 300 гривень.

Від жовтня 2021 пенсіонери віком 75+ отримують компенсаційну доплату 456 гривень.

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