Від яких монет українцям треба негайно позбутися, поки ще є час

Процес обміну діятиме не лише протягом воєнного стану в Україні, а ще й протягом трьох місяців після його скасування.

В Україні частина монет вже втратила статус платіжного засобу / © УНІАН

Деякі українські копійки вже вивели з готівкового обігу, ними неможливо розрахуватися за товари і послуги.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, втрата платоспроможності торкнулася номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок.

Поступове виведення з ужитку станом на 2026 рік відбувається з номіналами 10 копійок та 1 гривня золотистого кольору (випущені до 2018 року).

Крім того, в Україні не вважається зручним розраховуватися монетами за послуги чи покупки товарів. Ціни продовжують зростати. А це означає, що копійки втрачають свою купівельну спроможність.

Що робити зі старими грошима

У НБУ зазначають, що старі гроші не потрібно спеціально обмінювати. Українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися старими гривнями, вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Автоматична заміна: коли ви приносите таку купюру в банк або вона потрапляє в термінал, вона більше не повертається в обіг.

Нагадаємо, ще від 1 жовтня 2019 року в Україні не використовують монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Також від 1 жовтня 2020 року із готівкового обігу вилучили монети номіналом 25 копійок.

