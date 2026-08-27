Від корму для тварин до ліків: які товари можуть зникнути з продажу через удари по складах і ТЦ

Удар по ТЦ в Кривому Розі / © ДСНС у Дніпропетровській області

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Російські атаки на логістичну інфраструктуру, склади та торговельні центри можуть мати відчутний вплив на економіку України через те, що найбільшу частку української економіки формують торгівля та сфера послуг.

Про це фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ розповів в ефірі проєкту «Світ на зламі» на Новини.LIVE.

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Який сектор економіки опиняється під ударом

За оцінкою Олексія Куща, приблизно 70–75% української економіки припадає на торгівлю та послуги. Ще близько 10–15% займає аграрний сектор, а промисловість — орієнтовно 15%.

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Саме тому атаки на об’єкти, від яких залежить робота торгівлі та послуг, можуть мати значні економічні наслідки.

«Якщо удари будуть посилюватися по цьому сектору, це означає, що буде випадати величезний сегмент економіки», — зазначив експерт.

За його словами, інфраструктура торгівлі — це передусім логістика, склади та торговельні центри. Від їхньої роботи залежить не лише наявність товарів у магазинах, а й обсяг продажів, податкові надходження та зайнятість населення.

Менше товарів — менше продажів і податків

Кущ пояснив, що пошкодження логістичних об’єктів може швидко позначитися на роботі бізнесу. Якщо люди матимуть менше можливостей купувати товари у магазинах і торговельних центрах, компанії отримуватимуть меншу виручку.

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«Люди не будуть ходити в торговельні центри, в магазини, буде менше продуктів, відповідно, виручки менше, менше податків, скорочення робочих місць і так далі. І менша генерація валового продукту», — сказав економіст.

Водночас експерт звернув увагу на особливість української промисловості. За його словами, попри війну вона продовжує скорочуватися, хоча теоретично мала б отримувати додатковий імпульс завдяки розвитку оборонно-промислового комплексу.

Однак значна частина продукції ОПК залежить від імпортних комплектуючих. Через це, як пояснив Кущ, близько 80% її вартості фактично припадає на імпорт, а у ВВП враховується лише створена в Україні частина доданої вартості.

Чи буде дефіцит товарів

Попри ризики для логістики, Кущ не очікує масштабного структурного дефіциту товарів.

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За його словами, окремі категорії товарів справді можуть на певний час зникати з продажу через пошкодження логістичних ланцюгів. Однак бізнес поступово перебудовуватиме маршрути та постачання.

«Такого суттєвого структурного дефіциту не буде. Буде дефіцит певних товарів, які будуть випадати на певний період часу через логістичні проблеми, але вони будуть потім з’являтися через переналагодження цих логістичних процесів», — зазначив експерт.

Йдеться потенційно про дуже різні товари — від кормів для домашніх тварин до окремих дефіцитних ліків. Якщо звичний ланцюг постачання буде зруйнований, компаніям доведеться шукати альтернативні маршрути та постачальників.

Дефіцит може обернутися здорожчанням

Відновлення поставок, однак, не обов’язково означатиме повернення попередніх цін.

Кущ прогнозує, що після перебудови логістики окремі товари можуть знову з’явитися на полицях, але вже за вищою ціною.

«Ці товари знову будуть з’являтися, але за іншою ціною», — пояснив економіст.

Водночас конкретний відсоток можливого подорожчання окремих категорій товарів експерт назвати не взявся.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня армія РФ вчергове завдала по Україні масованого комбінованого удару. Насліків зазнала Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина і Запоріжжя.

Також повідомлялося про 48 поранених після удару росіян по ТРЦ у Кривому Розі. Всі вони залишаються у лікарнях, за життя найтяжчих дітей і дорослих у Дніпрі борються медики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ ПІД УДАРАМИ БАЛІСТИКИ! ДОСІ ТРИВОГА! Наслідки нічного обстрілу столиці | ТСН 7:00 27 СЕРПНЯ

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