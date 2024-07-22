Від початку 2024-го компанія «АТБ» відправила на переробку 173 тонни використаних батарейок

На долю українського суспільства випало, мабуть, найбільш суворе випробування, яке тільки можна уявити, — війна. Вона щодня завдає нищівної шкоди та разом із цим у повній мірі проявляє всю незламність українського характеру, нашу силу духу. Українці продовжують дотримувати традиційних цінностей, серед яких піклування про здоров'я наступних поколінь, відповідальне ставлення до природи рідного краю та збереження довкілля.

Своєрідним маркером у цьому питанні можна вважати екологічну ініціативу «АТБ» «Утилізуй сьогодні для чистого завтра!», у межах котрої тільки протягом першого півріччя 2024 року згідно з офіційними даними компанія відправила на утилізацію до польського підприємства BatEKO 173 тонни використаних батарейок. Це вісім повних фур, п'ять з яких станом на сьогодні вже перероблені.

Саме такий колосальний обсяг використаних елементів живлення принесли покупці до магазинів «АТБ», де розміщені спеціальні контейнери у вигляді батарейки DURACELL. Вони встановлені у прикасових зонах торговельних залів. Збираючи певну кількість такого екологічно шкідливого брухту, компанія у співпраці з DURACELL, SAV-ORBICO та PROMO SERVICE доправляє його на переробку на профільні заводи за кордон.

Цікаво, що з травня на утилізацію доправляють уже батарейки, зібрані в поточному році. Звісно, процес проходить з дотриманням усіх вимог нового законодавства в сфері управління відходами.

Цей безпрецедентний за масштабом екологічний проєкт компанія «АТБ» розпочала у співпраці з DURACELL, SAV-ORBICO і PROMO SERVICE задовго до початку воєнного вторгнення. Він триває й досі та демонструє чудовий результат. За весь період реалізації цієї ініціативи на утилізацію з України за кордон до заводів-переробників уже відправлено майже 500 тонн зібраних батарейок. Це майже 25 мільйонів штук!

Нагадаємо, що в розвинених країнах ЄС понад 30 років заборонено викидати використані батарейки й акумулятори у звичайні смітники, адже такі відходи містять небезпечні речовини – метали та сполуки.

Дякуємо мільйонам українців, що долучилися до екологічної ініціативи «АТБ» «Утилізуй сьогодні для чистого завтра!» та продовжують відповідально ставитися до утилізації елементів живлення