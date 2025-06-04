Від початку 2025 року АТБ відправила на утилізацію в ЄС понад 62 тонни використаних батарейок

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За цим показником добре знайома кожному з українців торговельна мережа майже з двократною перевагою випереджає усіх ритейлерів країни. Тільки з початку поточного року в межах екоініціативи «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» в магазинах АТБ, кількість яких нині становить 1273, уже було зібрано понад 65 тонн батарейок. Згідно з офіційними даними компанії, цей небезпечний для довкілля вантаж відправлено на утилізацію до польського заводу BatEKO (один з лідерів у цій сфері в Європі). Підприємство вже встигло переробити більше половини отриманих у цьому році батарейок. Цікаво, що в цих партіях також було передано понад 1,3 тонни літієвих батарей, що відпрацювали свій ресурс, які АТБ почала доправляти на переробку з минулого року.

Екологічна ініціатива зі збору, сортування та переробки використаних батарейок профільним європейським підприємством BatEKO у Польші допомагає рятувати українське довкілля від шкідливих елементів, а також зберегти ресурси, повернувши матеріали для повторного використання. Завдяки проєкту сотні тонн металів, лужних сполук, кислот та інших небезпечних для довкілля речовин кожного року не осідають на вітчизняних сміттєзвалищах, а переробляються належним чином у ЄС.

Нагадаємо, передати на переробку використані батарейки та непрацюючі портативні акумулятори можна, помістивши їх у спеціальні контейнери, встановлені у магазинах АТБ. Для зручності ці бокси виготовлені у формі добре впізнаваної батарейки Duracell.

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Вичерпну інформацію про екоініціативу АТБ «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» розміщено на офіційній сторінці проєкту.